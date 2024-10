Home

Sport

Basket

Report Giovanili Pallacanestro Don Bosco Livorno, la settimana della “cantera” rossoblu

Basket

17 Ottobre 2024

Report Giovanili Pallacanestro Don Bosco Livorno, la settimana della “cantera” rossoblu

Livorno 17 ottobre 2024 – Report Giovanili Pallacanestro Don Bosco Livorno, la settimana della “cantera” rossoblu

Under 19 d’Eccellenza, i 40’ della Pallacanestro Don Bosco Livorno

L’Under 19 d’Eccellenza Don Bosco parte bene, nella lunga trasferta di Faenza, giocando un buon primo quarto, terminato in perfetta parità, sul 19-19, per poi incassare un brutto parziale nel secondo quarto. Dieci minuti nei quali i padroni di casa stampano un break di 28-6 che vale il + 22 dell’intervallo lungo, di fatto una ipoteca sulla vittoria. Nel secondo tempo i rossoblu, complici anche le ridotte energie dovute all’impegno nel campionato di Serie C con l’US, non riescono più a rientrare in partita ed alla fine il tabellone recita 81-56 per Faenza. Per quanto riguarda i punteggi individuali, doppia cifra per Marinari, a quota 11.

Faenza – Pallacanestro Don Bosco Livorno 81-56

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Bicicchi 5, Deliallisi 2, Pacitto 3, Regoli 7, Idone 5, Lamperi 6, Marinari 11, Preziuso 6, Cristofani, Deri 2, Spinelli 3. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Alex Blanco e Alessandro Papa

Parziali; 19-19; 47-25; 62-39; 81-56

Under 17 d’Eccellenza, la trasferta a Firenze della Pallacanestro Don Bosco Livorno

Si ferma sul parquet della Firenze Basketball Academy la marcia dell’Under 17 d’Eccellenza della Pallacanestro Don Bosco; i ragazzi di Davide Cotza pagano a caro prezzo un pessimo avvio, dovuto ad un approccio a dir poco rivedibile al confronto. I rossoblu scontano la maggiore intensità e la miglior concentrazione dei fiorentini ed alla fine del primo quarto sono già 16 le lunghezze di ritardo. Un margine che i fiorentini aumentano in avvio del secondo periodo, arrivando anche al +28; in quel frangente la partita cambia, con la reazione Don Bosco che limita a solo 13 punti il ritardo a metà partita. Nel secondo tempo, il Don Bosco rosicchia punto su punto ed arriva a giocarsela nel finale, per poi cedere di tre lunghezze. In una serata non certo positiva, da lodare la super prestazione di Marco Madera, con 35 punti top scorer dell’intero confronto.

Firenze Basketball Academy – Pallacanestro Don Bosco Livorno 78-75

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Baroni, Ferretti, Cavallini 2, Sciacol 5, Di Fabrizio, Rossi, Casini 11, Tognoni 8, Susini 8, Garibotto 6, Madera 35. All. Davide Cotza

Parziali: 28-12; 48-35; 63-56; 78-75

Under 15 d’Eccellenza, la partita dei ragazzi di Alex Blanco

Termina con una sconfitta la trasferta in terra fiorentina, sul parquet della Firenze Basket Academy, dell’Under 15 d’Eccellenza Don Bosco; i ragazzi di Alex Blanco partono bene, prendendo anche un lieve vantaggio, prima del ritorno dei padroni di casa che stringono le maglie in difesa a doppiano i rossoblu già nel primo quarto, sul 18-9. Il ritornello non cambia nel prosieguo del confronto, e con il passare dei minuti il vantaggio dei padroni di casa lievita fino al 100-41 finale. In casa Don Bosco, per quanto riguarda le prestazioni individuali, da segnalare i 15 di Mele, unico in doppia cifra dei suoi.

Firenze Basketball Academy – Pallacanestro Don Bosco Livorno 100-41

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Vecce, Yu, Capria, Panessidi, Monticelli 7, Di Falco, Nerini 6, Giovannetti 5, Mele 15, Stefanini 2, Gani, Nardi 2. All. Alex Blanco, Ass. William Pandolfi

Parziali: 18-9; 43-16; 63-31; 100-41

Report Giovanili Pallacanestro Don Bosco Livorno, la settimana della “cantera” rossoblu