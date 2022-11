Home

Sport

Basket

Report pielle giovanile, prima gioia per l’Under 19 Gold (91-77 su Piombino)

Basket

17 Novembre 2022

Report pielle giovanile, prima gioia per l’Under 19 Gold (91-77 su Piombino)

Livorno 17 novembre 2022

Il primo squillo stagionale della UNICUSANO PIELLE LIVORNO – priva di Francesco Dadomo – vale 91 punti e una vittoria di gran lustro nei confronti della Pall. Piombino (91-77); assoluto protagonista Cervia con 32 punti, ben spalleggiato da Sergio (18) e Valoroso (10).

Finale amaro per l’Under 17 Eccellenza a Firenze (malgrado una partita più che buona per oltre 35 minuti…), ko netto per l’Under 15 Gold ad opera della Laurenziana (42-103, miglior realizzatore piellino Citti con 15 punti).

Unicusano Pielle-Mp Esco Piombino: 91-77 (U19 Gold)

UNICUSANO: Ristori 6, De Santi 2, Sergio 18, Niccolai, Colombini 7, Cervia 32, Redini 6, Valoroso 10, Tomei 2, Virgili 8. All. Rossi.

Pino Firenze-Unicusano Pielle: 79-65 (U17 Eccellenza)

UNICUSANO: Cristofani 12, Peccia 9, Trapani 8, Leonardini 13, Citti, Gazzetta, De Santi 3, Bartorelli, Nocchi 11, Tempestini 5, Bernini 4, Panichi. All. Cardani.

Unicusano Pielle-Laurenziana Firenze: 42-103 (U15 Gold)

UNICUSANO: Cavallini 6, Moretti, Citti 15, Simoncini 2, Pensé, Toni 2, Lanconelli 5, Corrente 10, Carrese 2. All. Castiglione.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin