Report Pielle settore giovanile, avvio splendido per l’Under 15 Eccellenza

14 Ottobre 2021

Livorno, 14 ottobre 2021

Esordio da incorniciare per l’Under 15 Eccellenza in maglia Pielle Livorno: i ragazzi di coach Luca Castiglione, fin dalla palla a due, dominano il Sarzana Basket grazie a un ritmo vertiginoso e alle giocate del quartetto formato da Peccia, Panichi, De Santi e Leonardini (tutti in doppia cifra).

Un quarto periodo non all’altezza condanna – invece – la formazione Under 19 Eccellenza sul parquet della Virtus Siena; in doppia cifra Leonardo Giachetti e Tommaso Pirone con 15 punti. Approccio molle e battuta d’arresto per l’Under 17 di Cristiano Forti sul campo di Empoli, avversario di ottimo livello e costruito per vincere.

Virtus Siena-Unicusano Pielle: 82-58 (Under 19 Eccellenza)

UNICUSANO: Giachetti 15, Valoroso, Pirone 15, Bianchi, Sainati 7, Cervia 5, Bertolini 4, Pistolesi 6, Simonetti 5, Baccelli. All. Marovelli.

Parziali: 16-12, 30-28, 55-46, 82-58

Use Empoli-Unicusano Pielle: 74-55 (Under 17 Eccellenza)

UNICUSANO: Ristori 5, Cristofani 4, Guantini, Forti 12, Sergio 7, Alongi 5, Colombini 7, Trapani, Marchegiani, Mazzacca 9, Nocchi 4, Tempestini 3. All. Forti.

Parziali: 22-9, 54-22, 66-35, 74-55

Unicusano Pielle-Sarzana: 90-37 (Under 15 Eccellenza)

UNICUSANO: Bahrabadi, Amaddio 6, Bernini 2, Citti 2, De Santi 14, Gazzetta 4, Leonardini 12, Nardi 4, Panichi 18, Peccia 24, Romei 2, Stoppa 2. All. Castiglione.

Parziali: 32-6, 14-12, 26-8, 18-11

