Reset Livorno compie 10 anni, festeggia con una mostra in Fortezza Nuova

1 Novembre 2021

Livorno 1 novembre 2021

L’associazione Reset Livorno nasce nel Novembre 2011 con lo scopo di promuovere cultura, ciclabilità e mobilità sostenibile, strategia rifiuti zero e turismo compatibile.

Reset Livorno compie ora 10 anni e festeggia le sue dieci candeline con un a mostra che racconta il suo impegno per la comunità livornese.

La mostra sarà aperta al pubblico dalle ore 17 di sabato 6 novembre presso la sala degli Archi in Fortezza Nuova

Nello scenario della Sala degli Archi, molti pannelli ripercorrono la storia dell’associazione ed il contributo che ha dato alla città

Molte sono le cose che Reset Livorno ha fatto: Gli innumerevoli eventi per le Terme del Corallo; il suo impegno per il tetto del Prato; La realizzazione del calendario dei bimbi motosi per la raccolta fondi per l’alluvione di Livorno; Le iniziative per i 136 anni della nascita di Amedeo Modigliani; il progetto MiRiscattoperLivorno in collaborazione con la Casa Circondariale Le Sughere; l’adozione e pulizia di alcuni parchi della città; iniziative di pulizie ambientali anche in collaborazione con altre realtà del territorio; L’iniziativa L’8 Diversamente per la giornata internazionale della donna e le cene in bianco.

Quelli citati sono solo alcuni dei molteplici contributi offerti da Reset Livorno alla comunità labronica.

Ogni volta che come redazione ripensiamo al suo operato in questi due lustri, ci torna in mente qualche altro contributo, come ad esempio: il “Diluvio Day” e lo “Samachia day“. Abbiamo scritto un lungo elenco e sicuramente come redazione ne abbiamo tralasciato qualcuno ma sicuramente ne troverete traccia nei pannelli esposti nella Sala degli Archi

LivornoPress esprime un ringraziamento particolare Giuseppe Pera, presidente di Reset Livorno per il suo impegno a favore della comunità Livornese ed augura a Reset altri innumerevoli anni di attività

Di seguito le foto di alcuni pannelli che ripercorrono la storia di Reset (stampati con il contributo di Senza frontiere Livorno)

