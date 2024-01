Home

Residenti abbatteranno a picconate il ponte sul botro del Molino, sabato protesta simbolica

25 Gennaio 2024

Livorno 25 gennaio 2024 – Residenti abbatteranno a picconate il ponte sul botro del Molino, sabato protesta simbolica

"Demolizione a picconate del PONTE sul Botro del Molino in via di Monterotondo" è questa la protesta simbolica che sarà organizzata sabato 27 gennaio alle ore 15

Circa 70 abitanti della zona hanno prodotto un documento sulle ormai note criticità del ponte e hanno chiesto a CAL (Comitato alluvionati Livorno) un sostegno per riuscire ad ottenere riscontri sulla effettiva riduzione del rischio residuo.

CAL in data 11 Novembre 2023 ha inoltrato una PEC al Sindaco, alla data odierna non si riscontra nessun cenno, nonostante la stessa sia stata seguita da 2 ulteriori PEC di sollecito.

Quello che riportiamo di seguito è quanto viene dichiarato nel documento di 15 pagine e corredato di foto inviato alla redazione.

“Nonostante le affermazioni del Sindaco che quella notte tutto sia andato bene, la netta sensazione della

gente del nostro quartiere (Collinaia) è che le cose proprio non stiano così e che ci sia molto da fare e da

rifare per dare sicurezza all’area vicina al Rio Botro del Molino.

Non è difatti accettabile che una forte pioggia (110 mm nelle 24 ore, certo non definibile quale “eccezionale”)

abbia causato un’ennesima esondazione del Rio e persino il suo sormonto del Ponte di Monterotondo come

già accaduto un paio di anni fa in simile occasione. Dobbiamo forse accettare di andare sott’acqua ogni due

anni? E tutto è andato bene?

Non è accettabile dover constatare che i lavori fatti dopo il settembre 2017 per mettere in sicurezza il RIO

BOTRO DEL MOLINO così da ridurre il rischio idraulico residuo, abbiano purtroppo risolto ben poco ed

abbiano persino creato ulteriori gravi criticità.

Chi pagherà il danno economico sicuramente causato alle casse della Regione Toscana da nuovi ed

indispensabili lavori di ripristino?

Ci è stato persino riportato che da più di venti anni sarebbero disponibili studi che raccomandano un

consistente ampiamento dei ponti di Monterotondo e di Via Collinet che per le loro limitate dimensioni,

costituirebbero oggi il vero ostacolo al passaggio dell’acqua delle piene.

D’altra parte, l’interesse ed anzi le buone intenzioni del Genio Civile della Regione Toscana per l’installazione

di un sistema di allarme precoce composto da videocamere e idrometri ad ultrasuoni o radar, non hanno

avuto alcun seguito. Solite chiacchiere cui non seguono fatti.

Ci è stato riferito della presenza sulle colline di una Stazione Meteo in grado di dare informazioni precoci.

Risponde al vero? E’ privata o della Regione? Non la si può utilizzare per darci un’allerta specifica?

Non si è più disposti a

passare notti insonni nella paura e a controllare visivamente il RIO temendo che ci entri in casa.

Gli abitanti della zona, in modo provocatorio, sono intenzionati a convocare una Conferenza Stampa e

mostrarsi al lavoro per “demolire a picconate il PONTE di Monterotondo”.

Preso atto di non poter contare minimamente sugli Enti proposti, gli abitanti del quartiere stanno

valutando di organizzare una raccolta fondi per dare un incarico ad un gruppo

di professionisti per lo svolgimento di uno studio atto alla reale messa in sicurezza del RIO DEL BOTRO DEL

MOLINO.

Quindi per chiudere chiediamo:

• che venga pubblicamente dibattuta presso il Circolo ARCI di Collinaia la situazione.

• che all’incontro partecipino non i politici, bensì i tecnici responsabili dei necessari lavori di ripristino

e della soluzione ai problemi di transito delle piene nel rio e sotto (non sopra!) ai suoi ponti.

• che si proceda urgentemente (vogliamo le date di inizio e fine dei lavori) al ripristino delle sponde,

delle scogliere, alla pulizia e rimessa in quota del fondo del Botro del Molino;

• che vengano urgentemente ampliati i ponti di Monterotondo e di Via Collinet;

• che la Regione Toscana si impegni pubblicamente all’installazione lungo il Rio Botro del Molino di

sistemi di monitoraggio ed allarme”