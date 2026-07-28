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Cronaca

Resistenza, lesioni e spaccio: arrestato senza fissa dimora in piazza Garibaldi

Cronaca

28 Luglio 2026

Resistenza, lesioni e spaccio: arrestato senza fissa dimora in piazza Garibaldi

Livorno 28 luglio 2026

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno nel corso di un mirato servizio volto alla prevenzione e alla repressione dello spaccio di droga, hanno arrestato un 36enne di origini africane, senza fissa dimora sul territorio, per resistenza, lesioni e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività è stata eseguita negli ultimi giorni,

L’uomo, che ha già altri precedenti specifici all’attivo, è stato notato in piazza Garibaldi con atteggiamento sospetto e senza un’apparente chiara destinazione. Sospetti subito confermati quando il prefato è stato notato cedere un involucro ad un giovane in cambio di denaro. Vista la chiara dinamica di cessione di sostanze i Carabinieri sono intervenuti, lo hanno prontamente raggiunto e fermato per eseguire un controllo di iniziativa. Sono stati attimi di concitazione, in cui l‘uomo ha provato a disfarsi del denaro appena ricevuto dal giovane, nonché di un altro pacchetto che aveva addosso. Nel tentare la fuga ha poi abbandonato il proprio monopattino lanciandolo all’indirizzo di un militare che stava operando e che per questo ha riportato una lesione alla caviglia. Immediati approfondimenti hanno consentito di recuperare 7 grammi di hashish ed una banconota da 50 euro provento dello spaccio. Le operazioni sono proseguite con l’esecuzione di una perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire e sequestrare ulteriori 18 grammi di hashish insieme a materiale vario per il confezionamento delle dosi. A carico del giovane acquirente i carabinieri hanno contestato la sanzione amministrativa prevista per la detenzione di sostanza destinata all’uso personale.

Il quadro apparso agli occhi dei militari, al netto di tutti gli accertamenti di polizia giudiziaria eseguiti sul conto dell’indagato, è quello di un giovane non improvvisato, bensì attivo e organizzato nell’attività di cessione di dosi di stupefacente nel centro città a Livorno, il quale sarebbe dedito allo spaccio al dettaglio all’esterno avendo nel proprio domicilio tutto il necessario per la preparazione delle dosi per le successive cessioni all’esterno. Tutta la sostanza rinvenuta è stata sottoposta a sequestro e l’uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato per resistenza, lesioni e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Terminate le formalità di rito, su disposizione dell’AG di Livorno competente, l’indagato è stato trattenuto nella camera di sicurezza del Comando Stazione Carabinieri di Livorno per essere sottoposto al rito direttissimo, la mattina seguente, in cui è stato convalidato l’arresto operato dai Carabinieri e disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile. Al militare, ferito alla caviglia e tempestivamente curato presso il locale pronto soccorso, occorreranno diversi giorni prima di poter riprendere il servizio. Proseguiranno nei prossimi giorni i servizi dei Carabinieri della Compagnia di Livorno in ottica di prevenzione e repressione dei reati di strada contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti nel centro città.