“Respirare l’aria di Livorno costa caro, 7 euro a persona”, la lettera di un crocierista

28 Aprile 2024

La lettera

“in riferimento agli articoli odierni sui crocieristi in arrivo nel porto di Livorno ed ad rilancio dell’amena citta’ labronica che ha tutti i numeri per rifulgere ed alle parole che “Il porto deve essere il biglietto da visita per tutta la Toscana” , vorrei precisare che Livorno, e’ “–l’unica città porto al mondo“– , dove per scendere a terra e respirare la sua aria, la devi pagare molto cara, ben 7euro a persona!

Infatti, mentre le altre citta’-porto mettono a disposizione dei crocieristi un bus navetta gratuito per uscire dal porto, oppure hanno predisposto dei camminamenti pedonali usufruibili da chiunque ,Livorno impone questo pagamento (e noi che eravamo in 4 avremmo dovuto sborsare 28eu). La qualcosa ci ha fatto storcere il naso ed indignare, essendo anche abitanti di una provincia confinante e Livorno l’abbiamo gia’ vista e la possiamo vedere senza pagare 28 euro.

Siccome gia’ vengono introiti per ogni passeggero delle tasse di imbarco (che sono migliaia di euro per ogni nave) e se poi, una o piu’ persone ammaliate dal fascino di Livorno decidono di dormire o ritornare, dovrebbero pagare anche un’imposta di soggiorno

Credo che non si puo’ tartassare il cittadino ulteriormente, ma chiedo, perche’ Livorno vuole continuare a fregiarsi di questo record negativo nel mondo se ogni crocierista spende mediamente 130eu a persona al giorno?

Perche’ gli amministratori, chiunque essi siano, non vogliono aprire al turismo (fonte di ricchezza) e non sono stati capaci di vedere oltre il proprio naso?

Attenderei che qualcuno risponda…”