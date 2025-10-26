Restauro e cultura: il Lions Club Livorno Host al fianco della mostra dedicata a Giovanni Fattori

Home

26 Ottobre 2025

Livorno 26 ottobre 2025

Si è tenuta, presso lo Yacht Club di Livorno, la serata di apertura dell’annata sociale del Lions Club Livorno Host, alla presenza di soci, autorità e ospiti. Il Presidente, Avv. Stefania Pesce, ha illustrato con entusiasmo il programma dell’annata 2025–2026, che ruoterà attorno al tema simbolico delle stelle, intese come atti di servizio e amore verso gli altri, piccole luci che, insieme, illuminano il cammino Lions.

In un clima di amicizia e condivisione, la serata ha visto anche l’ingresso della nuova socia Sofia Locchesi, presentata dal dott. Stefano Nardini, accolta con calore da tutto il Club. Tra i momenti più significativi, anche la presentazione di uno dei service più rilevanti dell’annata: la partecipazione del Lions Club Livorno Host al restauro di importanti opere del pittore Giovanni Fattori, in occasione della mostra celebrativa per il bicentenario della sua nascita presso il Museo – Villa Mimbelli. Grazie all’impegno del socio Fulvio D’Angelo, che ha procurato un generoso contributo da parte della società Del Corona & Scardigli – di cui è amministratore delegato – il Lions Club ha potuto partecipare attivamente al restauro di tre opere d’arte, tra cui il dipinto principale della mostra, considerato il simbolo stesso dell’esposizione.

Oltre a questo capolavoro, il contributo di D’Angelo e della citata società ha permesso il recupero di altri due dipinti di grande valore artistico e simbolico, tra cui “La barca” Un ulteriore restauro è stato reso possibile grazie alla sensibilità e alla generosità del *mecenate Giampiero Pesce, che ha voluto sostenere personalmente questa importante iniziativa culturale, contribuendo al recupero del dipinto “La signora Teresa Fabbrini a Castiglioncello”.Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche all’Avv. Gianluca Zingoni, che si è prodigato nel facilitare il dialogo tra il Club e l’amministrazione comunale, contribuendo così alla buona riuscita della pregevole iniziativa.