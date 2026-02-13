Home

Livorno 13 febbraio 2026 “Restless” è il nuovo singolo della band livornese MRS. LEMON

MRS. LEMON, è il brano che anticipa il primo album “No One Combs My Hair Like The West Wind”, disponibile dal 13 febbraio 2026, su tutte le piattaforme digitali ed in rotazione radio, pubblicato e promosso da Alka Record Label.

Tra le dieci tracce del disco, non a caso, “Restless” è quella di apertura e fornisce la chiave di lettura di tutto il resto del lavoro. Un riff pieno di chitarre fuzz rompe il ghiaccio e lascia spazio a un groove sincopato e dal sapore soul per scoppiare in un ritornello da cantare in coro sotto al palco, in una struttura ciclica che porta di nuovo al riff iniziale. Una canzone manifesto che, alternando il forte e il piano, l’acceleratore e il freno, atmosfere e muri di suono, regala un assaggio degli ingredienti che compongono il resto del disco. Un invito a lasciarsi andare al west wind che arriva dal mare sulle coste livornesi, che, se da un lato ci dà le vertigini, dall’altro ci ricorda che siamo vivi.

«Finché sei inquieto allora puoi stare tranquillo» cit.

Buttarsi a capofitto nelle cose, – così dichiara la band – essere ostinatamente autocritici e avere mille idee da non riuscire mai a metterle in pratica, un caos malinconico affrontato con la giusta ironia. È proprio da qui che nasce Restless: una riff song che alterna momenti energici e carichi di fuzz, una strofa più tipicamente soul con la voce, il piano e la sezione ritmica che tengono il groove.

Non c’è riposo per le nostre idee e per i nostri pensieri che fluttuano nel caos della quotidianità. La nostra restless è inquietudine vitale che ostinatamente cerchiamo di trasformare in musica e che si dissolve ogni volta che ci tuffiamo nel mare, mentre il vento rischiara i nostri pensieri.

— BIOGRAFIA —

Il progetto Mrs. Lemon nasce a Castiglioncello, in provincia di Livorno: cinque musicisti, uno strano intreccio di varie influenze, una band con sonorità trasversali, dal soul al rock ‘n’ roll, dal folk al pop, fino al cantautorato d’oltreoceano.

Nel luglio 2022 pubblicano il primo EP omonimo, anticipato da diversi singoli estratti dal disco.

Dopo un anno ricco di concerti ed eventi live, la band entra al Redroom Studio di Pisa per registrare il secondo EP “Wildflower”, pubblicato nel giugno 2023.

Nel 2024 i Mrs. Lemon danno il benvenuto a un nuovo componente, ad una nuova energia e ispirazione, pronti a esplorare inedite sonorità racchiuse nel primo LP “No One Combs My Hair Like The West Wind”, in uscita per Alka Record Label il 20 marzo 2026.