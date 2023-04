Home

4 Aprile 2023

4 aprile 2023 – Resto al Sud, i dati dei primi 5 anni dell’iniziativa

Resto al Sud festeggia il suo quinto anniversario e Invitalia ha comunicato alcuni dati interessanti che ne decretano il successo.

Come è noto, Resto al Sud è l’iniziativa messa a punto del Governo per favorire lo sviluppo del Sud Italia e per incentivare l’avvio di attività imprenditoriali in determinate zone, così da evitare il fenomeno dell’emigrazione interna.

I dati parlano chiaro. Ad oggi Resto al Sud ha permesso il finanziamento di 14.221 imprese che hanno creato 51.630 posti di lavoro. Si sono create nuove opportunità di sviluppo al Mezzogiorno e, soprattutto, nuova occupazione. Il bilancio è estremamente positivo e ci dice che la misura proposta da Invitalia, l’agenzia nazionale per lo sviluppo che fa capo al Ministero dell’Economia, ha colpito nel segno. Da Gennaio 2018 sono state presentate oltre 40.000 domande e gli investimenti concessi sono pari circa a 1 miliardo di euro.

La regione che ha ottenuto più finanziamenti è la Campania. Qui sono state finanziate oltre 7.000 aziende. Al secondo posto la Sicilia, che ha visto oltre 2.000 imprese finanziate. Nel 50% dei casi si tratta di under 35 e anche questo è un dato molto interessante. Le attività finanziate rientrano soprattutto nel settore turistico-culturale, mentre per il 23% si tratta di attività manifatturiere e per il 20% di aziende per servizi alla persona.

Questo dimostra che, ad oggi, l’iniziativa è stata finalizzata soprattutto a combattere la disoccupazione giovanile, nonché la diminuzione della popolazione in quelle che sono le aree di intervento.

In tanti non hanno dovuto abbandonare la regione di origine per trovare fortuna altrove.

Grazie a questo programma è stato possibile avere l’opportunità di valorizzare le proprie competenze, diventando imprenditori senza necessariamente emigrare al Nord o all’estero. Ciò ha contribuito a rivitalizzare le comunità locali, spingendo sviluppo e integrazione. Un risultato tangibile, che sta cambiando il volto dell’occupazione al Sud Italia.

Se si desidera un approfondimento sulla misura è utile avere qualche risorsa editoriale come quella proposta da Contributi PMI sul bando dell’iniziativa Resto al Sud. In questo modo sarà possibile capire chi può richiedere le agevolazioni, come fare per aderire e quali sono i progetti che possono essere sovvenzionati. In questo modo sarà più semplice ottenere un aiuto per far partire quello che potrebbe essere il sogno della propria vita. Del resto, il Sud Italia così come altre zone interessate dall’intervento hanno da sempre difficoltà da questo punto di vista e Resto al Sud sembra essere uno strumento valido e risolutivo, quantomeno per alcune fasce di popolazione.

