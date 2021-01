Home

Restrizioni covid, Dpcm 14 gennaio: cosa si può fare e cosa no

15 Gennaio 2021

Nove Regioni passano in area arancione

Il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo dpcm con le misure per il contrasto all’emergenza Covid.

La nuova stretta entrerà in vigore nelle prossime ore.

Italia 15 gennaio 2021

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi i negozi all’interno di mercati, centri, gallerie e parchi commerciali, a eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie

Zona Bianca:

Con il nuovo decreto del 14 gennaio vienei introdotta la ‘zona bianca’

Le uniche restrizioni sono il distanziamento e l’uso della mascherina.

I parametri per entrarci sono 3 settimane consecutive di incidenza di 50 casi ogni 100mila abitanti e un rischio basso.

In pratica, ci vorranno mesi prima che una regione possa trovarcisi.

I nuovi colori delle regioni dal 16 gennaio

Tre Regioni vanno in zona rossa:

la provincia autonoma di Bolzano, Lombardia e Sicilia.

Nove Regioni passano in zona arancione:

Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta.

Restano in zona arancione Calabria, Emilia-Romagna e Veneto.

Rimangono in zona gialla:

La Campania, Sardegna, Basilicata, Toscana, Provincia Autonoma di Trento, Molise.

Cosa si può fare e cosa no

La scuola:

Gli studenti delle scuole superiori delle Regioni gialle e arancioni torneranno a scuola lunedì 18 gennaio almeno al 50% della presenza

Nelle Regioni rosse:

i ragazzi rimarranno a casa dalla seconda media a seguire la didattica a distanza. Questo fatte salve ordinanze regionali.

Le misure rinnovate

Rinnovate di tutte le misure già in vigore:

1 – Inasprimento delle soglie per accedere alle zone con restrizioni:

con Rt 1 o con un livello di rischio ‘alto’ o, ancora, con un’incidenza di 50 casi ogni 100mila abitanti e un rischio moderato, si va in arancione, con Rt a 1,25 in rosso

2 – coprifuoco dalle 22 alle 5

3 – Scuole superiori in didattica a distanza al 50%

4 – Divieto di spostamento tra le regioni, comprese quelle gialle. Rimarrà in vigore fino al 15 febbraio e non più al 5 marzo.

5 – Resta valida la regola che consente una sola volta al giorno ad un massimo di due persone (oltre ai minori di 14 anni conviventi) di andare a trovare parenti o amici:

Nella regione, se questa è in zona gialla;

Nel comune se è in zona arancione o rossa.

Fino al 5 marzo sarà possibile spostarsi nelle regioni arancioni dai comuni con una popolazione non superiore ai 5mila abitanti, per una distanza non superiore ai 30 km e mai verso i capoluoghi di provincia.

6 – Divieto della vendita da asporto per i bar dalle 18.

7 – Gli impianti sciistici non riapriranno almeno fino al 15 febbraio,

8 – Palestre e piscine chiuse

9 – Cinema e teatri chiusi

10 – Musei aperti, solo nelle regioni gialle e solo nei giorni feriali

11 – Tornano le crociere