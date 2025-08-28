Home

Cronaca

Retata antidroga in piazza Garibaldi: nessun legame con la “zona rossa”

Cronaca

28 Agosto 2025

Retata antidroga in piazza Garibaldi: nessun legame con la “zona rossa”

Livorno 28 agosto 2025 Retata antidroga in piazza Garibaldi: nessun legame con la “zona rossa”

Nelle ultime ore, dopo la maxi operazione antidroga scattata in piazza Garibaldi, molti cittadini hanno collegato la retata all’istituzione della “zona rossa” voluta dal Prefetto di Livorno. Un equivoco che ha trovato spazio anche in alcuni comunicati politici, ma che va chiarito; l’operazione portata avanti dai Carabinieri non ha nulla a che vedere con il recente provvedimento prefettizio.

La maxi-retata è infatti il risultato di un’indagine denominata “Garibaldi”, avviata già a settembre 2024 e conclusa a giugno 2025. Per mesi i militari del NORM della Compagnia di Livorno, insieme al Comando Provinciale e con il supporto di reparti specializzati – tra cui R.O.S., S.O.S., S.I.O. del 6° Battaglione Toscana, Nucleo Elicotteri di Pisa e Nuclei Cinofili di Firenze e San Rossore – hanno messo in campo un’attività di osservazione, pedinamenti e controlli mirati, con l’obiettivo di smantellare una piazza di spaccio attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette, per un giro d’affari stimato in circa mille euro al giorno.

Dalle prime ore del mattino di ieri, sono scattate; le misure cautelari nei confronti di 15 persone accusate, a vario titolo, di produzione, traffico e detenzione illecita di stupefacenti. Altre 38 sono state sottoposte a perquisizione e, tra queste, 22 risultate irregolari sul territorio nazionale saranno avviate alla procedura di espulsione.

Un’operazione complessa, frutto del lavoro quotidiano e silenzioso delle forze dell’ordine, che nulla ha a che vedere con la “zona rossa”. Quest’ultima è un provvedimento recente e distinto, mentre l’indagine Garibaldi ha radici profonde e nasce da un’attività investigativa lunga e articolata.

In sintesi, la retata non è la conseguenza diretta della nuova zona rossa: si tratta piuttosto dell’ennesima dimostrazione dell’impegno costante dei Carabinieri nel contrastare lo spaccio e nel presidiare le aree più delicate della città.

Retata antidroga in piazza Garibaldi: nessun legame con la “zona rossa”