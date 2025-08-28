Home

Retata in piazza Garibaldi, Lega: evidenzia che quello che diciamo da 6 anni è estremamente fondato

28 Agosto 2025

Retata in piazza Garibaldi, Lega: evidenzia che quello che diciamo da 6 anni è estremamente fondato

Livorno 28 agosto 2025 Retata in piazza Garibaldi, Lega: evidenzia che quello che diciamo da 6 anni è estremamente fondato

Carlo Ghiozzi, segretario provinciale e capogruppo della Lega a Livorno, insieme a Michele Gasparri, segretario della sezione cittadina della Lega, esprimono un sincero ringraziamento al Prefetto, all’Arma dei Carabinieri e a tutte le forze dell’ordine per l’operazione di contrasto allo spaccio che ha avuto luogo nella zona di Piazza Garibaldi.

Questo blitz ha portato all’emissione di 15 misure cautelari, 38 perquisizioni e l’identificazione di 22 individui irregolari, alcuni dei quali in procinto di essere espulsi per i quali speriamo non sia impedito questo provvedimento da parte della magistratura che deve in questo momento storico, collaborare fattivamente per ristabilire il diritto di sicurezza dei cittadini nei nostri quartieri.

Tutto questo era auspicabile da tempo; le azioni messe in campo ed i numeri scaturiti dall’operazione evidenziano come quello che la Lega denunciava da almeno 6 anni era estremamente fondato.