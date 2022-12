Home

30 Dicembre 2022

Livorno, 29 dicembre 2022 – Rete degli Ambasciatori Livornesi nel Mondo, consegnate le pergamene ai nuovi aderenti

Incontro tra il Comune di Livorno e la Rete degli Ambasciatori Livornesi nel Mondo, nella sala del Consiglio Comunale.

Per l’Amministrazione Comunale erano presenti il sindaco Luca Salvetti e l’assessore al Lavoro e allo Sviluppo Economico Gianfranco Simoncini.

“Vedo che ci sono anche quest’anno tanti giovani che – ha detto il sindaco Salvetti – attraverso la genialità e il sacrificio, il carattere tipicamente labronico applicato al mondo dell’industria, delle professioni, dell’arte dello sport, proprio come recita la pergamena, hanno dato qualcosa alla propria città, a Livorno, e quindi qualcosa a tutti noi, e di questo vi ringrazio”.

Oltre alla consegna ai nuovi ambasciatori delle pergamene che ne formalizzano la nomina, l’incontro è stato l’occasione per presentare la bozza del disciplinare che delinea organizzazione e funzionamento della Rete degli Ambasciatori Livornesi nel Mondo.

La Rete, promossa dal Comune di Livorno nell’ambito del progetto Livornine 2030, è stata lanciata lo scorso anno con l’obiettivo di consolidare i legami della città con le migliaia di livornesi all’estero e per valorizzare la loro esperienza e le loro relazioni internazionali sia come strumento di marketing territoriale, sia per diffondere la cultura dell’innovazione tra i giovani livornesi.

L’assessore Gianfranco Simoncini ha annunciato che a fine gennaio si svolgerà una videoconferenza con tutti gli ambasciatori per definire conclusivamente il disciplinare e approvare il piano di lavoro per i prossimi mesi.

Di seguito coloro che ai quali è stata consegnata la pergamena nel corso della cerimonia:

Luca Ciucci (Attività di ricerca su lingue indigene sudamericane)

Alessandro Simonelli (Ingegnere delle Telecomunicazioni)

Elisa Vivaldi (Ingegnere delle Telecomunicazioni)

Giulio Zannol (Realizzazione video-interviste su arte contemporanea internazionale)

Beatrice Berti (Junior Policy Advisor )

Emanuele Di Patrizio Soldateschi (Attività di ricerca in ambito genetico)

Daniela Bitonto (Commerciale Stellantis)

Federico Vitale (International Public Affairs and Business Development Professional per ANCMA Confindustria)

Ruggero Martino (Chief Operating Financial Officer presso SBB Cargo Italia)

Valentina Ravenni (Head of Digital Trasformation in Enel Green Power)

Jacopo Razzauti (Rockefeller University New York)

