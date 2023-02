Home

“Rete degli Ambasciatori Livornesi nel Mondo”: il 6 febbraio un incontro online per definire le attività 2023

1 Febbraio 2023

Obiettivo, consolidare i legami della città con i tanti concittadini all’estero, valorizzando la loro esperienza e le loro relazioni internazionali.

Livorno, 1 febbraio 2023

Si svolgerà lunedì 6 febbraio 2023 alle ore 15.00 (fuso orario di Roma) l’incontro online per definire il piano di attività che, tramite delibera della Giunta Comunale, ufficializzerà la Rete degli Ambasciatori Livornesi nel Mondo.

L’evento era già stato preannunciato lo scorso 28 dicembre in occasione dell’incontro annuale della Community, alla presenza del sindaco di Livorno Luca Salvetti e dell’assessore al Lavoro e allo Sviluppo Economico Gianfranco Simoncini, durante il quale era anche stata presentata la bozza del disciplinare che delinea organizzazione e funzionamento della Rete.

“L’iniziativa, promossa dal Comune di Livorno nell’ambito del progetto ‘Livornine 2030’, è stata lanciata nel 2021 con l’obiettivo di consolidare i legami della città con i tanti livornesi all’estero e per valorizzare la loro esperienza e le loro relazioni internazionali, sia come strumento di marketing territoriale, sia per diffondere la cultura dell’innovazione tra i giovani livornesi” – afferma l’Assessore Simoncini.

“L’incontro del prossimo 6 febbraio in videoconferenza sarà l’occasione per definire conclusivamente il disciplinare, l’organizzazione della rete e approvare il piano di lavoro per il 2023. Invito pertanto tutti coloro che si sentono in qualche modo coinvolti a partecipare e a far crescere la Community dei Livornesi nel Mondo”.

Chi fosse interessato a partecipare, può farlo registrandosi al seguente link: https://bit.ly/40bEqf

