21 Giugno 2025

Cecina (Livorno) 21 giugno 2025 “Rete fognaria obsoleta” a Cecina, “bene disponibilità di ASA, ora servono risposte strutturali”

Accolgo con attenzione la disponibilità espressa da ASA a intervenire e verificare lo stato della rete fognaria a Marina di Cecina, dopo le segnalazioni sempre più frequenti da parte di cittadini e commercianti. È un segnale positivo, ma non può bastare.

Parliamo di una rete mista, vetusta, del tutto inadeguata per una località costiera come Cecina, a forte vocazione turistica. Gli effetti sono sotto gli occhi — e il naso — di tutti: odori nauseabondi, disagi igienico-sanitari, e allagamenti sistematici, che si ripresentano puntuali a ogni pioggia, rendendo impraticabili strade e marciapiedi, danneggiando attività e spazi pubblici.

Da troppi anni, le amministrazioni comunali hanno evitato di affrontare il problema in modo strutturale, limitandosi a piccoli interventi emergenziali. Si è persa l’occasione offerta dal PNRR, che poteva finanziare opere fondamentali per la modernizzazione delle reti e la sostenibilità urbana. Al contrario, si è scelto di contrarre nuovi mutui, destinati troppo spesso a interventi “da taglio del nastro”: opere visibili e immediate, magari utili alla comunicazione politica, ma del tutto scollegate dalle reali priorità del territorio.

E mentre si inauguravano rotonde e vialetti, la rete fognaria continuava a deteriorarsi, senza una pianificazione seria né una visione di lungo periodo.

Oggi, la disponibilità di ASA va colta come un punto di partenza. Ma servono risposte vere. Perché non si può continuare a ignorare un’emergenza strutturale che mina la qualità della vita, danneggia l’economia locale e rende meno attrattivo un territorio che avrebbe tutte le carte per brillare.

Chi governa ha il dovere di scegliere le priorità giuste. E le fogne non fanno scena, ma fanno la differenza.