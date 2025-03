Home

Calcio

9 Marzo 2025

Rete labronica crivellata, il Ghiviborgo festeggia 7-1

Il Livorno naufraga a Ghivizzano: sette gol subiti, una disfatta totale

“Dove era il Livorno? In campo o sul lungomare?” Una domanda che sorge spontanea dopo l’umiliante sconfitta per 7-1 subita dagli amaranto in casa del Ghiviborgo. Una debacle senza attenuanti, con la squadra livornese travolta dall’aggressività e dall’efficacia dei padroni di casa. Un crollo verticale, una prestazione da dimenticare che ha lasciato sgomenti tifosi e addetti ai lavori.

Il match: un incubo a tinte amaranto

Già dai primi minuti si intuisce che sarà una serata difficile per il Livorno. Dopo appena 7 minuti, Gori sfrutta un errore di Risaliti e batte Tani con un destro preciso. Gli amaranto provano a reagire e trovano il pareggio al 20’ con Rossetti, bravo a sfruttare un assist di Malva sul secondo palo. Ma la gioia dura poco: al 22’ Gori, con la complicità di un errore arbitrale, sigla il nuovo vantaggio per i padroni di casa, tra le proteste livornesi.

Il Livorno tenta di rialzare la testa e sfiora il pari con Malva al 28’, ma il Ghiviborgo non fa sconti. Al 42’ Nottoli trova l’incrocio dei pali per il 3-1, e da lì in poi è un vero tiro al bersaglio. Al 55’ Fischer sigla il 4-1, poi al 62’ Signorini fa cinquina. Ma non è finita: ancora Nottoli segna il 6-1 e, in pieno recupero, Conti chiude il conto con il settimo gol. Una disfatta totale, un risultato impietoso che lascia il Livorno in ginocchio.

GHIVIBORGO (3-5-2):

Bonifacio; Lopez Petruzzi, Bura, Conti; Giannini (82’ Caiaffa), Barbera, Signorini, Nottoli (67’ Noccioli), Vari; Fischer, Gori (75’ Simonetta)

LIVORNO (3-4-2-1):

Tani; Fancelli, Borri, Risaliti; Bonassi (74’ D’Ancona), Hamlili (70’ Arcuri), Bellini (46’ Russo), Calvosa (63’ Bacciardi); Dionisi, Malva (63’ Arcuri); Rossetti

ARBITRO: Giordani di Aprilia

RETI: 7’ Gori, 20’ Rossetti, 22’ Gori, 42’ Nottoli; 55’ Fischer, 62’ Signorini, 73’ Noccioli, 93’ Conti.

