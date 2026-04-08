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Retribuzione equa, Confcommercio: il lavoro di qualità passa dalla contrattazione

Cronaca

8 Aprile 2026

Retribuzione equa, Confcommercio: il lavoro di qualità passa dalla contrattazione

Livorno 8 aprile 2026 Retribuzione equa, Confcommercio: il lavoro di qualità passa dalla contrattazione

“Il tema della retribuzione equa è centrale anche per il nostro territorio e va affrontato con serietà, evitando scorciatoie che rischiano di produrre più problemi che soluzioni”.

E’ netto il direttore della Confcommercio provinciale Federico Pieragnoli che, facendo eco alla Confcommercio nazionale, ha ricordato quanto sia utile “rafforzare la contrattazione collettiva di qualità, che resta lo strumento più efficace per garantire tutele ai lavoratori e allo stesso tempo sostenere le imprese sane, quelle che rispettano le regole e investono nel lavoro”.

“Anche a Livorno e lungo la costa vediamo chiaramente questa dinamica: il nostro tessuto economico è fatto in larga parte di micro e piccole imprese, spesso nei settori del commercio, del turismo e dei servizi. Realtà sane che già oggi applicano contratti nazionali sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative e che garantiscono non solo livelli retributivi, ma anche welfare e formazione”.

“Il rischio, invece, è che interventi calati dall’alto o criteri non condivisi possano creare incertezza, aumentare il contenzioso e soprattutto penalizzare proprio le imprese corrette, aprendo spazi a forme di concorrenza sleale”.

“Per questo è fondamentale il metodo: il confronto con le parti sociali non è un passaggio formale, ma la condizione necessaria per costruire soluzioni equilibrate e sostenibili. La qualità del lavoro si difende rafforzando i contratti collettivi, non indebolendoli.”

“Nel nostro territorio questo significa anche sostenere un modello di sviluppo che valorizzi la professionalità, contrasti il lavoro povero e accompagni le imprese in una crescita strutturata. Solo così possiamo tenere insieme due obiettivi che devono restare inseparabili: dignità del lavoro e competitività delle imprese”.

“Certo”, osserva infine Pieragnoli, “occorre che tutte le parti sociali non abbiano idee preconcette rispetto, prima di tutto, alle varie tipologie di contratto – penso a quelle stagionali laddove ce ne sia bisogno. Un’eccessiva rigidità andrebbe a penalizzare proprio le categorie, i lavoratori, che si vorrebbero invece sostenere”.