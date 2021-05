Home

7 Maggio 2021

Retrocessione Livorno in D, tifosi in piazza a protestare (Foto e video)

Livorno 7 maggio 2021

Il “Livorno siamo Noi” e i cori contro Spinelli, sono le grida degli ultrà che a centinaia sono scesi in piazza a manifestare davanti al Comune.

La Curva Nord aveva chiamato a raccolta per le 18 di oggi i tifosi e in 500 si sono radunati ad attendere l’esito della riunione in video conferenza tra il sindaco Salvetti e i dirigenti del Livorno Calcio.

Salvetti alla riunione ha parlato con Spinelli, Antonio Mastrangelo, Guido Presta, l’avvocato dell’ad Aimo e l’advisor di Sicrea Gherlone. Il sindaco voleva capire le intenzioni per la prossima stagione.

Alla fine della conferenza Luca Salvetti è sceso in piazza tra i tifosi e ha detto:

“Spinelli ha partecipato alla parte iniziale della riunione poi poco dopo è andato via.” Salvetti continua,- “Cito testualmente, non aveva nulla da dire”

VIDEO, i cori

