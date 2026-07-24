Home

Cronaca

Revisione del Piano di Protezione Civile Comunale, l’Amministrazione invita i cittadini al percorso partecipativo

Cronaca

24 Luglio 2026

Revisione del Piano di Protezione Civile Comunale, l’Amministrazione invita i cittadini al percorso partecipativo

Livorno, 24 luglio 2026 Revisione del Piano di Protezione Civile Comunale, l’Amministrazione invita i cittadini al percorso partecipativo

Il Comune di Livorno sta svolgendo il percorso partecipativo per la revisione del Piano Comunale di Protezione Civile, uno strumento essenziale per la sicurezza della comunità e la gestione delle emergenze sul territorio. A partire da dicembre 2025, parallelamente ai progetti didattici per la divulgazione delle buone pratiche di Protezione Civile all’interno delle scuole, sono stati effettuati una serie di incontri con gli stakeholder ed i soggetti che operano in Protezione Civile, affrontando di volta in volta temi specifici della pianificazione.

L’Amministrazione invita pertanto tutti i cittadini a partecipare al percorso di consultazione pubblica, affinché il Piano sia costruito in modo trasparente, condiviso e rispondente alle reali esigenze della popolazione.

Come partecipare

È disponibile un questionario anonimo rivolto alla cittadinanza, pensato per raccogliere osservazioni, suggerimenti e indicazioni utili per aggiornare e migliorare il Piano di Protezione Civile Comunale.

Inoltre, per chi desidera fornire contributi più dettagliati, è stato predisposto uno specifico modulo per osservazioni e proposte, attraverso il quale è possibile inviare suggerimenti sulla revisione del Piano secondo le modalità indicate nella documentazione disponibile sul sito del Comune.

Prima della compilazione, si invitano i cittadini a consultare:

il Piano di Protezione Civile Comunale vigente: https://www.comune.livorno.it/it/documenti_pubblici/30815

l’opuscolo informativo sulla Protezione Civile e sui comportamenti da adottare in caso di emergenza https://www.comune.livorno.it/s3/3612/allegati/argomenti/protezione-civile/percorso-partecipativo-revisione-piano/260210_-librino-di-protezione-civile.pdf

Ogni contributo rappresenta un’opportunità concreta per rendere il Piano più efficace e vicino alle esigenze del territorio, rafforzando la capacità della comunità di prevenire e affrontare situazioni di rischio. La sicurezza della città passa anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione di tutti.

Questionario percorso partecipativo Piano di Protezione Civile