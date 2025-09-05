Home

5 Settembre 2025

Livorno, 5 settembre 2025 Revocato divieto di balneazione alla Terrazza e a Quercianella

Da oggi è cessato il divieto di balneazione nell’area di mare davanti alla Terrazza Mascagni e a Quercianella in seguito all’esito favorevole delle analisi condotte da Arpat.

Viene mantenuto invece il divieto di balneazione nell’area della Bellana e Ardenza sud (limitatamente allo specchio di acqua prospiciente la scalinata di Antignano e, più precisamente, 100 metri a nord e 100 metri a sud rispetto alla scalinata stessa).