Livorno 27 agosto 2025 Revocato il divieto di balneazione ai Pancaldi
Visto l’esito favorevole dei campionamenti effettuati da ARPAT, l’Amministrazione comunale ha revocato il divieto di balneazione nello specchio d’acqua “Piazza G.E. Modigliani” (tratto di mare dove si trovano i Bagni Pancaldi).
Con quest’ultimo provvedimento, tutti gli arenili del territorio cittadino sono tornati idonei alla balneazione, ad esclusione della foce del Rio Felciaio interessata da un divieto in vigore per tutta la stagione balneare 2025.