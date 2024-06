Revocato l’ultimo divieto di balneazione a Quercianella

Home

13 Giugno 2024

Livorno, 13 giugno 2024

A seguito degli esiti delle analisi condotte in data 11 giugno 2024 da Arpat, l’Amministrazione comunale ha revocato a partire da oggi il divieto temporaneo di balneazione relativamente alla porzione di area posta in prossimità della foce del Fosso della Madonnina, in adiacenza a via dei Macchiaioli (rotonda di Quercianella), pertanto l’intera area denominata “Quercianella” risulta balneabile. Ad oggi tutte le aree risultano balneabili.