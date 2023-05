Home

Ri-Life: Livorno in festa per il riuso, il programma dei tre giorni di eventi

2 Maggio 2023

Livorno, 2 maggio 2023 –

Dopo il successo registrato lo scorso anno con la prima edizione, il Comune di Livorno e AAMPS/RetiAmbiente, in collaborazione con la Cooperativa sociale “Brikke Brakke”, organizzano la seconda edizione dell’evento “RI-LIFE LIvorno in FEsta per il RIuso”.

L’obiettivo primario è di sensibilizzare ulteriormente la cittadinanza al consumo consapevole e a prestare maggiore attenzione a cosa si deve inevitabilmente buttare e a cosa invece può essere riutilizzato.

Una vera e propria kermesse ricca di appuntamenti dedicati ai temi della sostenibilità e del riutilizzo degli oggetti da riportare a nuova vita per ridurre in modo significativo l’impatto sull’ambiente e i costi che la comunità deve sostenere per il corretto conferimento di materia.

È prevista la partecipazione di numerosi soggetti locali e non in un’area-stand dove verranno realizzati laboratori creativi, giochi, spettacoli, musica e sorprese rivolte sia ai bambini che agli adulti (presente anche un punto ristoro e una gelateria).

L’appuntamento è per i giorni dal 5 al 7 maggio al Centro del riuso creativo “Evviva” in via Cattaneo 81 a Livorno (ingresso gratuito e ampio parcheggio).

L’iniziativa è stata presentata nel corso di una partecipata conferenza stampa. Giovanna Cepparello, assessore all’Ambiente Comune di Livorno:

“RI-LIFE mi piace e sono orgogliosa di poter contribuire come Comune.

È un’iniziativa che guarda lontano e che offre una serie di eventi che vanno da quelli più leggeri e divertenti ad altri che fanno riflettere e fanno pensare.

Il tema centrale è quello del riuso che non è solo una buona pratica ma che sta diventando sempre di più una sorta di filosofia del consumo.

Vedo che sta prendendo piede la pratica del riuso, un po’ per necessità, l’inflazione ci spinge ad essere più industriosi nell’utilizzo delle risorse economiche, ma anche perché probabilmente, specialmente nei giovani si è diffuso il tema del consumo consapevole, c’è un atteggiamento più maturo, più consapevole rispetto a quello che prima si chiamava consumismo, ora questa parola sembra diventata desueta, invece consumismo è ciò che ci circonda, è il complemento essenziale del capitalismo che continuamente inventa bisogni che non ci sono, e che rende l’uomo contemporaneo homo consumens.

Ottimo che una città dedichi tre giorni al tema del riuso. quest’anno ci sono dei passi in avanti, le scuole sono coinvolte in maniera più capillare, sono convinta che le nuove generazioni ci regaleranno delle sorprese su queste tematiche”.

Raphael Rossi, Amministratore Unico AAMPS/RetiAmbiente:

“Questo evento rientra nel novero delle numerose attività che insieme all’ufficio Ambiente dell’amministrazione comunale rivolgiamo alla cittadinanza per sensibilizzarla al corretto conferimento dei rifiuti, alla differenziazione dei materiali e, nel caso specifico, alla riduzione della produzione dei rifiuti. Proprio su questo versante siamo impegnati a promuovere l’utilizzo del bio-composter per produrre compost dall’organico scartato nelle cucine. Basta richiederlo con una telefonata al numero verde 800031266 oppure inviando un’email all’indirizzo info@aamps.livorno.it per riceverlo gratuitamente in comodato d’uso gratuito. In più abbiamo appena riaperto il Banco 13 all’interno del Mercato Centrale che, grazie al supporto dei commercianti del centro, ci permette di donare ogni giorno circa 75 kg. di generi alimentari, in primis frutta, verdura e pane, a chi si presenta sul posto tra le ore 12.00 e le 13.00 evitando così di trasformare potenziali risorse in rifiuti”.

Federico Beconi, coordinatore cooperativa sociale “Brikke Brakke”:

“Quest’anno abbiamo rivolto i nostri sforzi alla tematica dello scarto, sia dal punto di vista materiale che sociale. Da qui i vari dibattiti che realizzeremo durante l’evento con ospiti di spicco di portata nazionale. Non mancheranno i capisaldi che hanno connotato la prima edizione, a partire dai tanti concerti e laboratori che vedranno la presenza di numerose scuole cittadine. Senza dimenticare l’atteso SWAP/barattoi T-shirt grazie al quale si potranno scambiare magliette e partecipare così alla lotteria dedicata con in palio 7 biciclette restaurate dagli studenti dell’Istituto professionale “L. Orlando””.

IL PROGRAMMA

VENERDI 5 MAGGIO

15.00-15.15

Saluti del Sindaco della Città di Livorno

15.15-16.15

Green School: presentazione del progetto e delle buone pratiche da parte dei bambini e ragazzi delle scuole cittadine

16.20-17.15

Presentazione del libro “Spolverino” (Valigie Rosse Edizioni) di Stefano Miani con laboratorio creativo per bambini

17.15-18.15

DE SODA SISTERS in concerto

18.15-19.30

Incontro dibattito

“L’educazione alla sostenibilità, dove possiamo arrivare…”

prof. A. Bachiorri, Educazione alla sostenibilità UNI parma, Lauro Mengheri, Psicologo.

Conclusioni: Libera Camici, assessore vice sindaco con delega all’educazione.

19.30- 20.30

VOLONTRÉ (Falca, Marina P, Milioni) in concerto

SABATO 6 MAGGIO

15.00-15.30

Semi di Scienza, presentazione del progetto “Profi li Antropici”; Yuri Galletti.

15.30-16.45

Green School: presentazione del progetto e delle buone pratiche da parte dei bambini

e ragazzi delle scuole cittadine.

17.00-17.45

THE BIG JUNIOR BAND

Premiata Filarmonica G. Verdi di San Vincenzo. Maestro Marina Zannerini

18.00-19.15

Incontro dibattito; “Abitare il paesaggio”

Chiavi di lettura per urbani consapevole.

Andrea Staid, Antropologo, Gianni Biondillo, Architetto e scrittore

Conclusioni: Giovanna Cepparello, assessore Ambiente e mobilità

19.30-20.30

GAUDATS JUNK BAND

DOMENICA 7 MAGGIO

15.30-19.30

Incursioni musicali del Collettivo Musicale Giovanile Livornese “CMGL

15.30-16.30

Green School: presentazione del progetto e delle buone pratiche da parte dei bambini e dei ragazzi delle scuole cittadine

17.00-18.00

Federico Benuzzi (divulgatore, attore e giocoliere) presenta lo spettacolo “Separati in casa”

18.00-19.15

Incontro dibattito “L’era degli scarti”

Marco Armiero e Rossano Pazzagli storici dell’Ambiente, Militant A, Musicista.

Conclusioni: Raphael Rossi, Amministratore Unico AAMPS/RetiAmbiente

19.15-19.30

Estrazione lotteria Swapp

19.30–20.45

ASSALTI FRONTALI

LABORATORI PRATICI MANUALI ED INFORMATIVI

Venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 maggio ore 15.00-18.00

Biodiversità: conoscerla per conservarla

SLOW FOOD

Venerdi 5 maggio e sabato 6 maggio ore 15.30-18.30

Laboratori di educazione al consumo consapevole

“Ogni Ape conta… difendiamo la biodiversità”

SAPERECOOP: UNICOOP TIRRENO

Sabato 6 maggio ore 14.30-17.30

Laboratorio costruzione in terra cruda

condotto da Cecilia Doveri

Coop BRIKKE BRAKKE

Domenica 7 maggio ore 15.00-18.00

Ricycle sounds lab (riciclo sonoro)

BIGWAVE

Domenica 7 maggio ore 10.30 rotonda di ardenza

Clean UP alla rotonda di Ardenza. (FESTIVAL SULLE FELICITÀ)

SONS OF THE OCEAN

Domenica 7 maggio

Laboratorio di categorizzazione e progettazione creativa del marine litter

ore 15-16: Categorizzazione del marine litter a cura di SONS OF THE OCEAN

ore 16-17: progettazione creativa con “rifiuti” marini a cura di Coop BRIKKE BRAKKE

Venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 maggio ore 15.00-18.00

Ciclofficina. Attività didattica dimostrativa

ISTITUTO PROFESSIONALE L. ORLANDO

Sabato 6 maggio ore 15.00-18.00

Laboratorio didattico dimostrativo “Proteggiamo il nostro terreno di gioco. Dall’eco-design al recupero dei materiali sportivi”

DECATHLON

Tutti i giorni sarà presente un punto SWAPP, l’angolo dedicato al baratto delle T-Shirt per bambini, ragazzi ed adulti. Ai partecipanti verrà dato in regalo un biglietto della lotteria con in palio le biciclette restaurate dalla Ciclo Officina dell’indirizzo “Manutenzione Assistenza Tecnica” della Scuola Professionale Orlando dell’Istituto di Istruzione Superiore Buontalenti-Cappellini-Orlando (estrazione programmata per domenica).

