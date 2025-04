Riabilitazione neuropsicologica, oltre 130 professionisti al convegno organizzato a Livorno

Home

2 Aprile 2025

Oltre 130 professionisti del settore hanno partecipato al convegno “La persona e il deficit: scienza e clinica per la riabilitazione neuropsicologica dal caso singolo al metodo” che si è tenuto nei giorni scorsi a Livorno. L’evento, promosso dal Dipartimento della Riabilitazione dell’Azienda USL Toscana nord ovest guidato da Federico Posteraro, ha visto la presenza e il coinvolgimento di varie figure professionali tra cui medici, psicologi, fisioterapisti e logopedisti provenienti da tutta la Toscana.

“Il convegno – spiegano le dottoresse in servizio nel reparto di Riabilitazione dell’ospedale di Livorno e responsabili scientifiche dell’incontro, Maria Elisabetta Girò e Brunella Bartalini – ha rappresentato un’importante occasione di confronto e aggiornamento sulle più recenti evidenze scientifiche e sulle migliori pratiche cliniche nell’ambito della riabilitazione neuropsicologica. L’incontro ha posto particolare attenzione su varie tematiche come l’approccio centrato sulla persona, dimostrando l’importanza di un percorso riabilitativo personalizzato, che tenga conto delle specifiche esigenze e risorse di ogni individuo, la necessità di alternanza tra presentazioni teoriche e workshop pratici, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti ai partecipanti, ma anche della interdisciplinarietà con il dialogo tra diverse figure professionali per favorire un approccio integrato e multidisciplinare. Nel corso dell’incontro c’è stato spazio poi ad approfondimenti sulla valutazione e il trattamento dei deficit cognitivi, emotivi e comportamentali conseguenti a lesioni cerebrali o altre patologie neurologiche e alla procedura che definisce linee guida per generalizzare l’intervento riabilitativo a partire dall’analisi del singolo caso clinico”.

Durante la giornata, esperti di rilievo regionale e nazionale hanno condiviso le più recenti ricerche e tecniche riabilitative, affrontando argomenti quali: le basi neurobiologiche dei deficit cognitivi, strumenti e metodologie della valutazione neuropsicologica, le tecniche di riabilitazione per i diversi domini cognitivi (memoria, attenzione, linguaggio, funzioni esecutive), il ruolo delle emozioni e del comportamento nella riabilitazione e l’importanza del coinvolgimento della famiglia nel percorso riabilitativo.

L’Azienda USL Toscana nord ovest conferma il suo impegno nell’organizzazione di eventi formativi di alto livello, con l’obiettivo di diffondere le migliori pratiche cliniche e garantire ai pazienti un’assistenza sempre più qualificata ed efficace. L’evento formativo realizzato dagli aanimatori Giovanni Mintrone e Francesca Badalassi, ha pienamente raggiunto i suoi obiettivi, offrendo ai partecipanti un’importante opportunità di aggiornamento professionale e confronto sulle sfide e opportunità della riabilitazione neuropsicologica.

