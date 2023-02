Home

Riacquista la propria casa all’asta, figli e nuora complici. 5 denunciati per turbativa d’asta

7 Febbraio 2023

Cecina (Livorno) 7 febbraio 2023 – Riacquista la propria casa all’asta, figli e nuora complici. 5 denunciati per turbativa d’asta

Debitore verso l’erario da più di vent’anni per oltre 700 mila euro, un agente immobiliare, ha fraudolentemente trasferito a figli e nuora oltre 240 mila euro sottratti al pagamento di cartelle esattoriali, al fine di riacquistare i propri immobili messi all’asta dal Tribunale di Livorno, ricorrendo ad uno dei figli quale prestanome nella procedura di gara.

Nell’ambito dei controlli finalizzati alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, i finanzieri della Compagnia Cecina, coordinati dal Comando Provinciale di Livorno, hanno individuato anomali trasferimenti di denaro tra i componenti della famiglia del citato agente immobiliare, risultato essere destinatario sin dagli inizi degli anni 2000 di diversi avvisi di pagamento, debitamente notificati, ma mai onorati da oltre vent’anni.

Dall’analisi della documentazione bancaria acquisita, i trasferimenti di denaro operati dall’imprenditore nei confronti dei suoi parenti sarebbero risultati finalizzati non solo a sottrarsi al pagamento delle imposte maturate nel corso degli anni, ma anche a recuperare illecitamente i propri immobili esecutati dal Tribunale di Livorno.

L’agente in parola, infatti, sarebbe riuscito a riacquistare i citati immobili facendo partecipare all’asta, quale prestanome, uno dei suoi figli, risultato essere a tale scopo il destinatario finale unico delle somme di denaro originariamente movimentate dal padre e passate tra i conti correnti dei familiari per eludere la procedura di riscossione esattoriale a suo carico e rendere difficoltosa la possibilità di ricondurle all’operazione di acquisto del figlio.

Pertanto, l’imprenditore in parola è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e turbativa d’asta, in concorso con i familiari coinvolti.

Le investigazioni condotte dalle fiamme gialle sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno, a tutela della pretesa erariale e del regolare funzionamento delle procedure di gara, hanno consentito di sottoporre a sequestro l’immobile illecitamente riacquistato.

Inoltre, nell’ottica della trasversalità dell’azione della Guardia di Finanza, nei confronti dell’imprenditore ha provveduto ad eseguire anche un controllo fiscale. Il controllo ha consentito di recuperare a imposizione elementi positivi di reddito ed I.V.A. per oltre 100 mila euro.

Contrastare l’evasione fiscale vuol dire contribuire alle prospettive di ripresa e di rilancio dell’economia del Paese e favorire una più equa ripartizione del prelievo impositivo tra i cittadini. Da qui l’importanza dell’azione “chirurgica” e mirata svolta dalla Guardia di Finanza contro gli evasori totali e i frodatori, valorizzando in questo caso le risultanze emerse dal monitoraggio dei flussi finanziari anche per contrastare condotte in grado di alterare le condizioni di concorrenza.

