Rianimazione, Rotary Club Livorno Mascagni dona due monitor da 6mila euro

21 Settembre 2024

Due monitor multiparametrici dal valore complessivo di circa 6mila euro, sono stati donati questa mattina dal Rotary Club Livorno Mascagni al reparto di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di Livorno.

Ad accogliere la consegna della strumentazione, oltre al direttore del presidio ospedaliero Luca Carneglia, anche Paolo Roncucci, fino al luglio scorso direttore della Rianimazione di Livorno e Baldassare Ferro, attualmente alla guida del reparto.

“La donazione di oggi – ammettono Roncucci e Ferro – conferma l’attenzione e l’affetto che i livornesi nutrono nei confronti di questa struttura.

Nei momenti difficili come quelli vissuti durante la recente pandemia abbiamo potuto verificare come la generosità dei cittadini possa fare la differenza. In un reparto come questo ad alta dotazione tecnologica è fondamentale poter contare su un frequente ricambio di strumentazioni in modo da poter sempre avere a disposizione apparecchiature di ultima generazione come nel caso di questi due monitor multiparametrici portatili che possono seguire il paziente nei suoi percorsi sia interni sia esterni all’ospedale garantendo quindi maggiore sicurezza.

Per questo ringraziamo il Rotary Club Livorno Mascagni per aver pensato a noi e i tanti livornesi che hanno contribuito a rendere possibile questo acquisto”.

In rappresentanza del Rotary Club Livorno Mascagni sono intervenuti Annalisa Verugi che ha portato i saluti del presidente Renato Bargoni, Stefano Mencarelli e Fabrizio Orlandi.

“Il Rotary – spiega Annalisa Verugi, attuale Past President Rotary Club Livorno Mascagni, ma che ricopriva la carica di presidente al momento della raccolta fondi – è sempre pronto a rispondere alle necessità della comunità. Eravamo venuti a conoscenza dell’esigenza di avere in dotazione dei macchinari per velocizzare il monitoraggio di alcuni parametri e consentire di intervenire sul paziente in modo più rapido. Il Rotary Club Livorno Mascagni ha così subito aderito alla richiesta e grazie allo spettacolo Zeligghe Labronico, da noi organizzato al Teatro 4 Mori, siamo riusciti a raggiungere l’obbiettivo realizzando il tutto esaurito. Sono state risate “solidali” dove tutta la cittadinanza, gli artisti che si sono esibiti e i presentatori dello spettacolo hanno contribuito dimostrando ancora una volta il grande cuore che Livorno sa esprimere”.

Presenti all’iniziativa anche Cinzia Porrà, direttrice Zona Livornese, Lorella Neri e Claudia Marmeggi in rappresentanza della direzione infermieristica.

