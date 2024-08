Home

8 Agosto 2024

Livorno 8 agosto 2024 – Riaperta la SP 2 via della Cerreta che ripristina il collegamento diretto con la via delle Colline

Oggi, giovedi 8 agosto, è stata riaperta al transito la strada provinciale n. 2 via della Cerreta, che dal novembre 2023 era chiusa nel tratto compreso tra il km 3+500 e il km 3+700, all’intersezione con la SP 555 delle Colline, per i danni causati dal maltempo.

La strada collega la frazione di Nugola, nel comune di Collesalvetti, con la SP 4 via delle Sorgenti e la SP 555 delle Colline.

Alla riapertura erano presenti la presidente della Provincia, Sandra Scarpellini e la sindaca di Collesalvetti Sara Paoli con l’assessore ai trasporti e viabilità e consigliere provinciale Giovanni Biasci, la dirigente dell’Ufficio tecnico della Provincia, ing. Silvia Borgo con il Responsabile Unico del Procedimento che ha seguito i lavori, ing. Simone Lubrano, e i rappresentanti delle imprese che hanno partecipato alla realizzazione dell’intervento.

Come hanno ricordato i tecnici provinciali, l’evento alluvionale del 2 e 3 novembre 2023, che aveva colpito duramente numerose zone della Toscana, aveva causato pesanti danni in tre diversi punti della via della Cerreta (km 3+700,km 1+200, km 1+700).

I danni maggiori si erano verificati proprio in questo tratto di strada, dove parte della carreggiata stradale era franata a causa dall’allagamento di tutta la zona dopo la rottura degli argini del torrente Morra.

La Provincia nei giorni successivi era prontamente intervenuta per ristabilire un minimo di viabilità, e limitare per quanto possibile i disagi dei collegamenti per la comunità di Nugola e le aziende agricole dell’area, ma quel tratto di strada era rimasto necessariamente interdetto.

I lavori di ripristino sono, poi, risultati particolarmente impegnativi, non solo per l’entità della frana ma anche per la presenza di numerosi sottoservizi che interferivano con le lavorazioni e per la risoluzione dei quali è stato necessario attivare un coordinamento operativo con un notevole numero soggetti gestori (e relative imprese esecutrici) in tempi particolarmente ristretti.

“Desidero ringraziare i tecnici, gli operai e la Protezione civile della Provincia – sottolinea la presidente Scarpellini – perché hanno lavorato con grande professionalità sia durante i giorni del maltempo, quando la zona era diventata un mare d’acqua, sia nella fase post evento alluvionale, per superare i vari problemi e avviare i lavori. Ringrazio anche la Regione Toscana, per l’impegno preso e mantenuto in merito alle risorse per gli interventi. Un ringraziamento doveroso al consigliere provinciale Giovanni Biasci, oggi anche assessore al Comune di Collesalvetti, che ha seguito costantemente la vicenda. Ci sono stati momenti difficili, ma la Provincia non si è mai sottratta ad un dialogo continuo con gli abitanti e le aziende, garantendo, anche con l’Amministrazione di Collesalvetti, un confronto costruttivo per superare i disagi. Uno sforzo comune tra le istituzioni che ha consentito di superare numerose problematiche e terminare i lavori nei tempi previsti”.

Le opere, per un costo complessivo di circa 800.000 euro, coperto per buona parte dai fondi della Regione Toscana dell’emergenza alluvionale, hanno riguardato il completo ripristino del corpo stradale, per uno sviluppo di circa 120 metri, con il consolidamento delle scarpate, la ricostruzione del rilevato stradale e la sostituzione delle barriere di sicurezza.

“Siamo felici della riapertura della provinciale della Cerreta – afferma Sara Paoli, sindaca di Collesalvetti – e ringraziamo la Provincia per aver gestito con grande attenzione le diverse difficoltà tecniche legate a questo complesso intervento, facendo sempre tutto il possibile per rispettare i tempi concordati. Una dimostrazione di grande attenzione per il nostro territorio fortemente colpito dall’ondata di maltempo dello scorso novembre, che aveva letteralmente spezzato in due la provinciale della Cerreta, costringendo l’amministrazione provinciale a trovare ingenti risorse e ad intervenire con una pianificazione non ordinaria dei lavori. Finalmente riavviamo un collegamento che è di vitale importanza per la frazione di Nugola non solo per gli spostamenti dei cittadini, ma anche per le imprese e le aziende agricole della zona.”

“Ringrazio tutti coloro che hanno consentito la realizzazione dell’opera nei tempi stabiliti. – commenta Giovanni Biasci, assessore alla Viabilità del Comune di Collesalvetti e consigliere provinciale – Un ringraziamento particolare all’ingegner Simone Lubrano, alla dirigente della Provincia, Silvia Borgo; alla presidente della Provincia, Sandra Scarpellini e alla ditta che ha realizzato i lavori”.