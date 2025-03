Home

18 Marzo 2025

Livorno 18 marzo 2025 Riaperta la SP 9 al Castellaccio

A partire dalle primo pomeriggio, è riaperta al transito la SP 9, circuito di Montenero, che era stata chiusa durante l’allerta meteo codice rosso dei giorni scorsi, dalla curva Nuvolari fino al intersezione con SS 1 Aurelia in loc. Sonnino, per la presenza di massi pericolanti in alcune scarpate a monte della strada.

Concluse le operazioni di disgaggio delle pietre che costituivano un pericolo per la sicurezza stradale, l’Ufficio tecnico della Provincia ha provveduto alla riapertura della strada.

Per quanto riguarda le altre situazioni in cui si erano verificate delle criticità, la viabilità è stata riaperta su tutte le strade provinciali ad esclusione della SP 2 via della Cerreta.