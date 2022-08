Home

Cronaca

Aree pubbliche

Riaperta via dell’Ambrogiana dopo il crollo del muro

Aree pubbliche

12 Agosto 2022

Riaperta via dell’Ambrogiana dopo il crollo del muro

Riaperta via dell’Ambrogiana. Dopo un lungo e articolato iter burocratico la proprietà del muro crollato ha inviato questa mattina al Comune la dichiarazione di messa in sicurezza

La soddisfazione del sindaco Luca Salvetti

Livorno, 12 agosto 2022

Oggi alle 16 via dell’Ambrogiana è stata riaperta alla circolazione veicolare.

La strada fu chiusa nei mesi scorsi in seguito al crollo di 15 metri di muro che delimitava una proprietà privata (Clc Immobiliare) e al fatto che 20 metri risultavano potenzialmente ancora pericolosi, come stabilito dai Vigili del Fuoco.

Fu effettuato un sopralluogo congiunto del Comando dei Vigili del Fuoco con la Polizia Municipale ed un tecnico del Comune.

La strada fu chiusa nel tratto compreso tra i numeri civici 63 fino e oltre il civico 40.

Alla società proprietaria del muro di cinta di valore storico, a sud di via dell’Ambrogiana (Clc Immobiliare) dopo il crollo era stata richiesto un intervento con opere di messa in sicurezza per il ripristino della viabilità su via dell’Ambrogiana stessa.

Questa mattina la Clc Immobiliare ha inviato alla Polizia Municipale la dichiarazione di messa in sicurezza della strada e proprio in seguito a questo passaggio è stato possibile riaprire il tratto di via dell’Ambrogiana chiuso da 6 mesi.

“Oggi abbiamo potuto finalmente riaprire via dell’Ambrogiana, – ha dichiarato il Sindaco – dopo che la proprietà ha inviato al Comune la dichiarazione di messa in sicurezza della strada, come richiesto dai nostri uffici al momento del crollo.

Stamattina e nel primo pomeriggio sono intervenute sul posto la squadra della Protezione Civile Comunale, la Polizia Municipale, Aamps e SegnalaLi, che hanno provveduto a ripulire la strada prima della riapertura definitiva.

Una considerazione finale:

alcune volte cose che appaiono di facile esecuzione, per motivi di responsabilità e iter burocratici, si complicano terribilmente, immobilizzando la Pubblica Amministrazione.

Ci vogliono costanza e caparbietà per superare questi ostacoli”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin