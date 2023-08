Home

Riaperti i termini dei concorsi del Comune di Livorno, solo per residenti o domiciliati nelle zone alluvionate

9 Agosto 2023

Livorno 9 agosto 2023 – Riaperti i termini dei concorsi del Comune di Livorno, solo per residenti o domiciliati nelle zone alluvionate

Per 1 geometra, per 10 disabili appartenenti alle categorie di cui all’art.1 L.12 L. 12 marzo 1999 n.68, e per 4 insegnanti dei servizi scolastici prima infanzia

Solo per le persone che alla data del 1° maggio erano residenti o domiciliate nelle zone alluvionate previste nell’allegato 1 della Legge n.100 del 31 luglio 2023, sono riaperti i termini per partecipare agli ultimi concorsi indetti dal Comune di Livorno, ovvero quelli per 1 geometra, quello per 10 disabili appartenenti alle categorie di cui all’art.1 L.12 L. 12 marzo 1999 n.68, e quello per 4 insegnanti dei servizi scolastici prima infanzia.

La domanda di partecipazione ai concorsi, come detto per i soli soggetti aventi titolo a termini di legge, dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica collegandosi ai link riportati sulle pagine del sito del Comune relative ai tre concorsi e caricando gli allegati:

https://www.comune.livorno.it/concorsi-selezioni/concorsi/procedure-selettive-pubbliche-assunzioni-tempo-indeterminatodeterminato

Niente cambia per le persone che si erano già iscritte agli stessi concorsi entro il termine originario di scadenza dei bandi (15/06/2023).

Queste ultime possono trovare sul sito del Comune, www.comune.livorno.it, alla voce Concorsi, le informazioni sulle date della prova scritta.

