Riapertura SP 10 Traversa Livornese, Confcommercio ringrazia la Provincia

18 Ottobre 2025

Livorno 18 ottobre 2025 Riapertura SP 10 Traversa Livornese, Confcommercio ringrazia la Provincia

Un ringraziamento alla Provincia di Livorno e alla Presidente Scarpellini per l’attenzione al tessuto economico locale in vista della Fiera.



Confcommercio Livorno, per bocca del suo direttore Federico Pieragnoli, esprime il ringraziamento alla Provincia di Livorno, in particolare alla presidente Sandra Scarpellini e agli uffici tecnici, per la tempestiva e risolutiva gestione dei lavori sul ponte del Botro della Giunca, che ha portato alla riapertura della SP 10 Traversa Livornese nel Comune di Rosignano Marittimo, frazione Castelnuovo Misericordia.

“La riapertura al transito nei due sensi di marcia, resa possibile grazie al rapido completamento di gran parte dei lavori, ristabilisce le condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e, soprattutto, accoglie la richiesta avanzata da Confcommercio”, dichiara Pieragnoli.

“Come avevamo sottolineato nella nostra segnalazione e richiesta di soluzioni”, aggiunge il responsabile sindacale Gabriele Bilanceri, “la chiusura prolungata della SP 10, in particolare nel tratto cruciale per l’accesso alla frazione di Castelnuovo della Misericordia, rappresentava un serio disagio per i residenti e una significativa penalizzazione per le attività economiche del territorio. La riapertura, programmata prima della conclusione del cantiere, giunge durante la tradizionale Festa d’Ottobre, evento di grande rilevanza per la comunità locale e di maggiore afflusso di mezzi e persone lungo la Traversa Livornese”.

“Rinnoviamo i complimenti ai tecnici provinciali e alla ditta esecutrice per aver svolto le opere in tempi brevi e per aver consentito di garantire pienamente lo svolgimento della storica Fiera d’Ottobre”, conclude Federico Pieragnoli, “e l’amministrazione comunale di Rosignano che ha cercato soluzioni insieme alla Provincia”.