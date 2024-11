Livorno, 4 novembre 2024 Riapre a Livorno il Conad City di via Baroni all’insegna dell’efficienza, della qualità e della sostenibilità

Ha riaperto il Conad City di Via Baroni, a Livorno, dopo un’importante ristrutturazione che ha rinnovato il punto vendita, da anni punto di riferimento per gli abitanti del quartiere, sia negli ambienti, che nei reparti e nei servizi, con particolare attenzione alla sostenibilità, sia ambientale che sociale, e alla valorizzazione delle eccellenze locali.

La ristrutturazione ha incluso l’adozione di soluzioni sostenibili, come un nuovo impianto di climatizzazione, l’illuminazione a LED a basso consumo, il nuovo banco surgelati a spina ed i nuovi banchi refrigerati con sportelli, che riducono notevolmente l’impatto ambientale. Sostenibilità ambientale, ma anche sociale: attive diverse iniziative come le charity organizzate con la parrocchia locale, ma anche il servizio di consegna della spesa a domicilio per gli anziani tramite il mezzo donato alla Croce Azzurra di Livorno, realtà con la quale il supermercato collabora da anni, per poter fornire un aiuto concreto alle persone con problemi di salute o difficoltà di deambulazione che ne fanno richiesta.

Il punto vendita accoglie i clienti con reparti completamente rinnovati: l’area ortofrutta è stata dotata di nuovi banchi frigo e strutture espositive che consentono di offrire una selezione ancora più ampia di prodotti freschi, locali e biologici. La gastronomia, da oggi disponibile anche in modalità assistita, e la macelleria hanno subito un importante restyling, con l’introduzione di nuovi banchi refrigerati e una gamma arricchita di prodotti di qualità, tra cui salumi e formaggi tipici del territorio e le preparazioni “ready to eat”. Confermato anche il reparto panetteria e pasticceria, che con i nuovi banchi per la vendita assistita, sono pronti ad accogliere la clientela giornalmente con pane, focacce e golosi dolciumi. Completa l’offerta un’area “healthy” con prodotti senza glutine, biologici e proteici.

Nel nuovo assortimento spiccano oltre 200 referenze locali, con prodotti forniti da aziende del territorio come i Panifici Domenici, Dolce Pane, Panificio Nibbiaia, Panificio Le Sorgenti Del Pane, Panificio L’Arte Del Sapore, Panificio Tirrenia, il Caseificio Fruzzetti, il Salumificio Rosi, la Gastronomia del Bubba e i prodotti di Miele Dottore Pescia e Biscotti Rovai. Queste specialità tradizionali promuovono i sapori autentici livornesi e della Toscana, offrendo ai clienti un’esperienza di spesa che combina qualità e territorialità.

Guido Startari, socio di Conad Nord Ovest, commenta: “Siamo orgogliosi di presentare ai nostri clienti un negozio rinnovato, capace di rispondere ancora meglio alle esigenze di chi ci sceglie ogni giorno. Questa ristrutturazione ci permette di offrire un punto vendita ancora più moderno, efficiente e attento alla sostenibilità, sia ambientale che sociale, continuando a garantire tutta la qualità e la convenienza che da sempre ci contraddistinguono. Importantissima, inoltre, l’attenzione che è stata riservata alle specialità livornesi e toscane, incrementando l’assortimento con numerose referenze provenienti dalle miglior aziende locali, instaurando un legame sempre più forte col territorio nel quale operiamo. Legame che ci impegniamo a consolidare giornalmente, anche attraverso le iniziative per la comunità come le charity ed il servizio di consegna della spesa a domicilio per le persone in difficoltà che ne fanno richiesta.”

Il supermercato, che si estende su una superficie di 260 mq, conta 11 addetti e dispone di 3 casse. Inoltre, offre un servizio efficiente e accessibile, accettando i buoni pasto ed i buoni celiachia, e mettendo a disposizione la rete Wi-Fi, oltre al comodo servizio di spesa online in modalità “Ordina e Ritira”, il pagamento di bollettini e le ricariche telefoniche. Il punto vendita consente l’accesso libero agli animali tramite i carrelli dedicati alle piccole taglie.

Gli orari di apertura del punto vendita sono dal lunedì al sabato, dalle 7:30 alle 20:00, e la domenica dalle 8:00 alle 13:00. Il numero di telefono per informazioni è 0586/402158.