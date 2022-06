Home

Riapre alle visite il Cimitero greco-ortodosso di via Mastacchi

25 Giugno 2022

La struttura riaprirà dal 5 luglio e sarà visitabile il martedì e il giovedì dalle 10 alle 13

Livorno, 25 giugno 2022

Sono state ripristinate le condizioni di sicurezza al Cimitero greco-ortodosso di via Mastacchi.

Infatti, in ottemperanza al verbale notificato dai Vigili del Fuoco di Livorno nell’aprile 2021, l’Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini di Venezia, proprietario della struttura, ha provveduto ad effettuare gli interventi di ripristino atti a garantire l’accesso al pubblico in sicurezza.

In particolare – come risulta dalla relazione tecnica inviata qualche giorno fa dall’Istituto Ellenico a Comune e Vigili del Fuoco – sono state abbattute le piante pericolose e potate le altre piante individuate dallo studio agronomico, sono state installate staccionate a delimitazione dell’area accessibile, ed effettuate operazioni di piantumazione, pulizia e manutenzione dei viali di accesso e della altre aree visitabili dove sono presenti sepolture. “Anche la Chiesa – si legge sempre nella relazione – risulta visitabile in sicurezza, non essendo presenti segnali di dissesto o degrado delle strutture murarie e di quelle di copertura”.

“Siamo molto soddisfatti per questi interventi eseguiti dalla proprietà – dichiara l’assessora al bilancio e ai servizi cimiteriali Viola Ferroni – che hanno creato le condizioni per consentire le visite dei parenti alle sepolture dei propri cari defunti. Dopo un percorso lungo tre anni che ha visto l’Amministrazione comunale fortemente impegnata affinché fosse trovata una soluzione, proprio oggi ci è giunta un’ulteriore comunicazione da parte dell’Istituto Ellenico di Venezia che ci informa che il Cimitero greco-ortodosso di via Mastacchi sarà riaperto al pubblico dal 5 luglio e sarà visitabile il martedì e il giovedì dalle ore 10 alle ore 13”.

