Riapre il The Cage: oltre 20 appuntamenti, sabato Flamen e Kemee sul palco

3 Ottobre 2024

Livorno 3 ottobre 2024 – Riapre il The Cage: oltre 20 appuntamenti, sabato Flamen e Kemee sul palco

Chiudono gli stabilimenti balneari, si torna sui banchi di scuola e il The Cage riapre i battenti con una succosissima ventitreesima stagione di concerti, spettacoli e musica dal vivo. Del resto, ormai, “autunno” a Livorno fa rima con “teatrino”.

E tra gli ospiti in calendario spiccano già alcuni importanti nomi del panorama musicale nazionale e internazionale, come i Punkreas (venerdì 11 ottobre) e gli inglesi Starsailor (venerdì 8 novembre). Non solo. Sono già in programma per il 2025 tre appuntamenti imperdibili; Edoardo Ferrario al Cinema Teatro 4 Mori, Angelo Duro al Goldoni e, direttamente dagli Usa (e dagli anni ‘90) a Villa Corridi, i The Get Up Kids.

Anche quest’anno, in occasione di Halloween, l’appuntamento con la musica sarà doppio:

al teatrino si esibiranno i Gary Baldi Bros e la notte sarà a firma di Matteino dj

in Fortezza Vecchia ci sarà l’Halloween Monsters Invasion con due dj-set separati, My Generation e Robetta Party. Il 1° novembre, invece, tornerà la Gliozz Fest, la super serata hard rock con gruppi e musicisti cittadini e non.

La formula che aveva caratterizzato la programmazione degli ultimi due anni sarà riconfermata: il venerdì sarà sempre dedicato alla fascia 18-30, con i live degli artisti di forte richiamo della musica alternativa italiana e non.

Il sabato, invece, vedrà ancora esibirsi il meglio della nuova scena urban/elettro/pop/rock italiana, in linea con la mission primaria del live club livornese di promuovere e sostenere la musica dal vivo, specialmente per quanto riguarda gli artisti in rampa di lancio.

Ancora in questa direzione proseguirà la collaborazione con l’associazione culturale fiorentina Musicus Concentus.

Dopo i concerti del venerdì si alterneranno Robetta Party, il format che tornerà alla grande dopo il successo della scorsa stagione, in cui mondo digitale e musicale si ibridano e si influenzano continuamente grazie alla sinergia tra gli staff di The Cage, Livornogramm e Teenage Dream; le vibes indie-pop di Mainstream, il format per cantare tutti insieme a squarciagola i grandi successi del periodo d’oro de I Cani, Calcutta, Coez, Gazelle, TheGiornalisti e tanti altri; e il fortunatissimo djset di Midnight Memories, ancora a cura di Teenage Dream.

Il sabato, invece, dopo i concerti torneranno i dj-set di My Generation dedicati alla fascia 16-20, con i resident dj Gaew; Trouble Kidd; Matteino e Tommy D (all’anagrafe Tommaso Del Pistoia), giovane nuovo acquisto del club, che da quest’anno sarà in pianta stabile in consolle.

«Siamo al ventitreesimo anno di attività e con orgoglio continuiamo a vedere crescere una realtà che è arrivata ad impiegare stabilmente molti giovani ragazzi e ragazze livornesi e continua ad offrire opportunità di lavoro – spiega il direttore artistico Toto Barbato –

Da un anno e mezzo siamo in tour con Teenage Dream, per il quale vi sveleremo presto delle belle sorprese, quindi questo è il momento giusto per trasferire la nostra esperienza ai più giovani, pur se io Mimmo Rosa continueremo a supervisionare tutta l’attività.

Oggi abbiamo uno staff fatto da giovani che lavora tutti i giorni per mandare avanti il The Cage curando molti aspetti che vanno dalla comunicazione alla produzione, dalla biglietteria agli allestimenti e molto altro. E tutto ciò ci rende orgogliosi».

Ed eccolo il nuovo, giovane, freschissimo staff under 30 del live club livornese, reduce dalla progettazione e realizzazione del nuovo claim Youth is not a crime, in collaborazione con il videomaker 21enne Federico Anglano:

Federico Milani, Marina Barbato e Michele Buonanimi (in arte dj Trouble Kidd).

Come spiega Marina Barbato: «Il claim si rifà allo “Skate is not a crime” degli anni ‘90, perché è a quel mondo che ci ispiriamo da sempre e la controcultura è nel nostro dna.

Il Cage non è una discoteca – spiega – e noi continuiamo a credere in un modo alternativo di fare cultura giovanile, e a proporlo. Perché i giovani hanno bisogno di spazi, di viverli e di goderseli: è un bene per la società».

Non solo: oltre al nuovo slogan e al manifesto e video correlati; i ragazzi si sono occupati di rinnovare sia l’allestimento del teatrino con una serie di sorprese e installazioni che accoglieranno gli avventori già da questo sabato, soprattutto all’esterno, sia l’impianto luci e audio.

Insomma, un cambio di testimone significativo che non vuole rompere con la tradizione ventennale di un locale che è diventato un importante punto di riferimento cittadino e non solo. Questo permetterà allo storico live club di rimanere al passo con i tempi per continuare ad offrire ai giovani il meglio dell’esperienza del divertimento e della socializzazione; «Vogliamo trasmettere l’energia che si sviluppa dallo stare insieme, dal fare qualcosa da giovani, per i giovani. Quando vieni al Cage, devi venire a stare bene» dicono Federico Milani e Michele Buonanimi.

Soddisfazione anche dal sindaco di Livorno Luca Salvetti, che augura buona riapertura e buon divertimento a tutti:

«Ormai da 22 anni il “Cage” è un vero e proprio punto di riferimento per la città e per tutti coloro che amano la musica, ma non solo. Ospita anche incontri ed eventi, oltre a moltissimi concerti di artisti noti ed emergenti.

La professionalità di Toto Barbato e Mimmo Rosa ha contribuito alla buona riuscita di molti eventi in città e la collaborazione con l’Amministrazione Comunale in questi anni è stata significativa, grazie anche all’ottimo servizio di sicurezza e agli accordi con il servizio taxi per un rientro a casa più sicuro».

Insomma, è tutto pronto. Non solo per gli amanti della musica dal vivo, merce sempre più rara in quest’epoca di digitalizzazione pervasiva, ma anche per i giovanissimi, che ogni venerdì e sabato scaldano la pista da ballo fino a tarda notte e che da anni trovano al The Cage un posto sicuro dove divertirsi, socializzare e stare bene insieme agli altri.

E menomale che c’è il nuovo claim del teatrino a ricordarcelo: “Youth is not a crime”. Perché, nonostante Gianni Pettenati più di 50 anni fa cantasse già «Quelli che non ci voglion bene è perché non si ricordano di esser stati ragazzi giovani, e di aver avuto già la nostra età!», il passo da incendiari a pompieri è sempre brevissimo. Sempre che non ci salvi il Cage!

SABATO 5 OTTOBRE

L’onere e l’onore di aprire la nuova stagione spetta a Flamen e KeMee; rispettivamente cantautrice e produttore musicale che collaborano da tempo e che saranno sul palco insieme al pianista Matteo Giovannelli.

All’anagrafe Miriam Flaminia Cassarino, Flamen ha 19 anni, origini siciliane e vive a Livorno da sette anni. Qui ha trovato l’ispirazione per iniziare a scrivere canzoni un po’ pop e un po’ elettroniche. Attratta anche dal djing, la giovanissima cantautrice è spesso chiamata in consolle nei locali della città e non si fa sfuggire nemmeno un’occasione per cantare e suonare i propri pezzi. Quello di sabato 5 ottobre sarà uno spettacolo cucito su misura per il teatrino di Villa Corridi: un live acustico ed elettronico per cantare, ballare, divertirsi ed emozionarsi insieme al pubblico, con il quale Flamen ama connettersi e per il quale cerca di dare voce a un’intimità a cui spesso è difficile dare voce. Pur essendo giovanissima, l’artista ha all’attivo un primo ep, dal titolo Mondo mio, e in primavera ha aperto il concerto di Rose Villain a Straborgo. Anche per lei il The Cage è un luogo del cuore: «Il Cage è stato il primo club che da livornese “acquisita” ho iniziato a frequentare e sono davvero emozionata di potermi esibire in questo luogo magico, mi fa sentire a pieno parte della realtà musicale di Livorno. E poi qui si respira aria di casa, lo staff è di una professionalità, disponibilità e simpatia uniche». Appuntamento alle 22:00. Biglietti acquistabili in cassa 10 euro fino alle 23.30; a seguire 10 euro con prima consumazione inclusa.

IL SERVIZIO TAXI

È stato rinnovato l’accordo tra il The Cage ed il Consorzio Taxi Livorno per offrire un servizio di trasporto a prezzo concordato. Nelle serate del venerdì e sabato i pulmini taxi saranno a disposizione con queste tariffe: 18 euro fino a 4 persone e 24 euro fino a 8 persone partendo dalla stazione di Piazza Grande. Per chi volesse prendere il taxi da una qualsiasi altra zona della città il supplemento è di 2 euro. Il numero da chiamare è 0586/883377.

IL PROGRAMMA

Sabato 5 Ottobre – FLAMEN & KEMEE

Venerdì 11 Ottobre – PUNKREAS

Sabato 12 Ottobre – SYNAESTHESIA

Venerdì 18 Ottobre – BONSAI BONSAI

Sabato 19 Ottobre – METHOS

Venerdì 25 Ottobre – A TOYS ORCHESTRA

Sabato 26 Ottobre – SEGRETI

Giovedì 31 Ottobre – GARY BALDI BROS

Giovedì 31 Ottobre – HALLOWEEN MONSTERS INVASION @ FORTEZZA VECCHIA

Venerdì 1 Novembre – GLIOZZ FEST 2024

Sabato 2 Novembre – STEENFIES

Venerdì 8 Novembre – STARSAILOR

Sabato 9 Novembre – CIMINI

Venerdì 15 Novembre – DUEMILAS CLUB

Sabato 16 Novembre – ORTIZ

Venerdì 22 Novembre – DITONELLAPIAGA

Sabato 23 Novembre – OZONE

Venerdì 29 Novembre – EMMA NOLDE

Sabato 30 Novembre – SPLEEN

Venerdì 6 Dicembre – SAVANA FUNK

Sabato 7 Dicembre – LIARS (QUEEN TRIBUTE BAND)

Venerdì 13 Dicembre – VIITO

Domenica 2 Febbraio – EDOARDO FERRARIO (Teatro 4 Mori)

Lunedì 7 Aprile – ANGELO DURO (Teatro Goldoni)

Venerdì 23 Maggio – THE GET UP KIDS