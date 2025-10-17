Home

Riapre la SP 10 via Traversa livornese. Conclusi gran parte dei lavori al ponte sul botro della Giunca

17 Ottobre 2025

Livorno 17 ottobre 2025 Riapre la SP 10 via Traversa livornese. Conclusi gran parte dei lavori al ponte sul botro della Giunca

Domani, sabato 14 ottobre, la SP10 Traversa livornese, nel Comune di Rosignano Marittimo, sarà riaperta al transito nei due sensi di marcia a partire dalle ore 12.

Al momento le lavorazioni previste per il rifacimento dell’attraversamento sull’affluente sinistro del Botro della Giunca, in località Sovita, a pochi chilometri da Castelnuovo della Misericordia sono quasi ultimate. Saranno concluse, nella giornata di oggi, le opere relative alla pavimentazione stradale, la segnaletica e l’istallazione delle barriere stradali.

Nei prossimi giorni, infine, sono in programma alcune lavorazioni a corollario dell’intervento. Quanto realizzato consente di ristabilire le condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, pertanto sarà possibile riaprire al transito veicolare tutta la carreggiata. Resterà comunque in vigore la limitazione al transito che vieta il passaggio dei mezzi con peso superiore a 3,5 tonnellate fino al completamento di tutte le lavorazioni.

“Ringrazio i tecnici provinciali e la ditta che ha eseguito i lavori – sottolinea la presidente della Provincia Sandra Scarpellini – per aver svolto le opere necessarie in tempi brevi, consentendo la riapertura della strada in totale sicurezza, che era l’obiettivo per noi principale. Questo ci permette di dare risposta positiva anche alla possibilità di maggiore afflusso di mezzi e persone lungo la via Traversa livornese atteso nel fine settimana per la tradizionale Festa d’Ottobre, evento di grande rilevanza per la comunità locale”.

L’intervento, che ha un costo complessivo di circa 210.000 Euro, si era reso necessario proprio per i problemi di stabilità dell’attraversamento in prossimità del botro della Giunca, che pregiudicavano la sicurezza della viabilità, soprattutto in caso di pioggia.