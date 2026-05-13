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Riapre la SP 6 Parrana San Martino, transito possibile solo per le auto

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13 Maggio 2026

Riapre la SP 6 Parrana San Martino, transito possibile solo per le auto

Parrana-San Martino (Livorno) 13 maggio 2026 Riapre la SP 6 Parrana San Martino, transito possibile solo per le auto

La SP 6 Parrana-San Martino sarà riaperta al transito a partire dalle ore 12 di domani, giovedi 14 maggio.

I lavori di sistemazione del ponte in corrispondenza del Botro caldo sono stati conclusi e, come annunciato in precedenza, il traffico sarà possibile a senso unico alternato, regolato da semaforo, solo per le auto.

Rimane, infatti, il divieto di transito per i mezzi pesanti e i bus del trasporto pubblico locale che, come da contratto, potrà essere revocato solo alla fine dell’intervento.

La chiusura della strada, dal primo ottobre del 2025, si era resa necessaria per i problemi rilevati sul ponte e la Provincia si era attivata fin da subito, per reperire i finanziamenti necessari per i lavori di consolidamento dell’infrastruttura, il cui costo complessivo, per circa 208.000 euro, è stato coperto dall’Ente con risorse dei capitoli di bilancio per la manutenzione stradale.