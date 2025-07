Home

Riapre oggi il Museo Mediceo, domenica visite gratuite

5 Luglio 2025

Riapre oggi il Museo Mediceo, domenica visite gratuite

Livorno 5 luglio 2025

Domenica ingresso gratuito alle collezioni civiche

Il Museo Mediceo ai Granai di Villa Mimbelli riaprirà domani, sabato 5 luglio. La struttura era stata chiusa a metà giugno scorso per consentire la realizzazione di urgenti lavori di manutenzione.

Con la riapertura del Museo Mediceo torna anche la possibilità, nei fine settimana, di effettuare visite guidate a partenza garantita alla ricchissima collezione di quadri, disegni, incisioni, medaglie, monete, oggetti, documenti cartacei, tutti inerenti alla famiglia Medici e al suo profondo rapporto con la città di Livorno.

Il primo appuntamento è per domani alle 17.15 (costo della visita 2 € + il biglietto di ingresso). Domenica 6 luglio, invece, chi volesse partecipare alla visita guidata in partenza alle ore 17.15 pagherà solo 2 € perché, in coincidenza con la prima domenica del mese, l’ingresso al Museo sarà gratuito.

Domani, sabato 5, e domenica 6 luglio anche al Museo della Città sono in programma, alle ore 18, due visite guidate a partenza garantita, “Da contemporaneo a contemporaneo” che uniscono una presentazione dell’allestimento del Premio Combat alla Sezione Arte Contemporanea. Le visitatrici e i visitatori scopriranno così l’arte emergente e storicizzata, per intravvedere i fili nascosti che collegano i passaggi generazionali tra XX e XXI secolo. Per partecipare alla visita di sabato il costo è di 2 € che si aggiungono al biglietto ridotto Sezione Arte Contemporanea Museo della Città; domenica 6, invece, si pagheranno solo i 2 € della visita.

Per le visite in entrambe le strutture museali è consigliata la prenotazione.

Si ricorda, inoltre, che il percorso espositivo dedicato al Combat Prize, in entrambe le sedi museali, è sempre a ingresso gratuito.

Il finissage con premiazione si terrà sabato 12 luglio alle ore 17.00 in sala Grande Rettile, al Museo della Città, e sarà a ingresso gratuito.

Informazioni specifiche sul Premio Combat Prize:

www.premiocombat.it

Info e prenotazioni sulle attività museali:

Museo della Città – Polo culturale dei Bottini dell’Olio

Piazza del Luogo Pio 19

0586 824551

museodellacittalivorno.it

museodellacitta@comune. livorno.it

Museo Mediceo – Granai di Villa Mimbelli

Via San Jacopo in Acquaviva 71

0586 824607

infomuseofattori@comune. livorno.it

