“Riaprite le poste”, residenti di Montenero e Quercianella consegnano 600 firme

10 Settembre 2021

Livorno 9 settembre 2021

Questa mattina 619 firme sono state consegnate e protocollate in Comune.

Si tratta della raccolta firme durata due mesi alcuni residenti hanno portato avanti a Montenero, Castellaccio e Quercianella.

I cittadini lamentano:

la chiusura dell’ufficio postale di Quercianella che ha messo in difficoltà molti residenti costretti ad andare altrove;

l’apertura di tre volte alla settimana dell’ufficio postale di Montenero

Per chi fruisce di quell’ufficio postale tre giorni a settimana non bastano, si creano lunche file, assembramenti e moltissimi disagi.

E’ per questo che hanno raccolto le firme, per chiedere al Sindaco Luca Salvetti di farsi carico della questione e vedere di far riaprire l’ufficio postale di Quercianella e far tornare funzionante tutti i giorni quello di Montenero

