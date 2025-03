Home

20 Marzo 2025

Riarmo e Galimberti a Livorno, sabato manifestazione davanti al Goldoni

Livorno, 20/03/2025

Sabato 22 marzo alle 20,30 la Rete Livorno contro le Guerre torna in piazza.

Lo fa davanti al Teatro Goldoni, in occasione della presenza del professor

Umberto Galimberti, accusato di essere “autore di affermazioni che ritenute belliciste e non

accettabili”.

La Rete inoltre pensa che: “che il piano di Riarmo Europeo sia essenzialmente

un’operazione finanziaria volta a gonfiare ancora di più i rendimenti azionari

delle industrie produttrici di armamenti. Un business che in questi anni di

guerra (in Ucraina, in Congo, in Sudan e in tanti altri teatri) ha già realizzato

ingenti profitti sulla pelle di molte centinaia di migliaia di vittime, spesso civili

inermi. Come nel caso della Palestina, martoriata dalla nuova strage di bambini

dei giorni scorsi, nel consueto silenzio delle nazioni del nostro continente.

L’Europa in cui crediamo è l’Europa dei popoli, del Rinascimento e del pensiero

sociale. Non possiamo accettare che improvvisamente si decida di assumere

800 miliardi di debiti per riconvertire l’agonizzante industria delle auto in

armamenti, come nel caso delle aziende del Gruppo Elkann, produttrici di mezzi

blindati già operanti in Ucraina e non a caso proprietaria del quotidiano

Repubblica e dei suoi intellettuali, alcuni dei quali presenti sabato scorso in

Piazza del Popolo.

Non possiamo accettare che si affermi ormai chiaramente che le risorse

economiche esistono per fare la guerra e non per fare ospedali, scuole, opere di

salvaguardia del territorio devastato dalla crisi ambientale, per i servizi sociali,

sanitari, per le pensioni, per il sostegno ad un’occupazione sempre più precaria

e sottopagata.

Non possiamo accettare che intellettuali come Scurati, a cui lo stesso

Galimberti dichiara di ispirarsi, definisca “vigliacchi” coloro che non sono

disponibili ad andare in guerra. Lunga vita ed onore ai disertori di tutte le

epoche.

Con la compostezza ma anche il rigore che da sempre ci contraddistingue,

sabato saremo in piazza per iniziare a sensibilizzare la popolazione livornese e

alzare una voce forte e chiara contro la Guerra”.

“Si vis pacem, para pacem”.

RETE LIVORNO CONTRO LE GUERRE