Riccardo Breda commenta le novità del corridoio tirrenico

30 Ottobre 2021

Livorno 30 ottobre 2021

A quanto si apprende da una nota del Ministero dei trasporti e riportata da ANSA, il ddl di bilancio destinerebbe investimenti per 200 milioni di euro per potenziare la «Tirrenica» ed in particolare per la sua messa in sicurezza, definendola necessaria per “il miglioramento della mobilità nelle regioni interessate (Lazio, Toscana e Liguria)”

“Si tratterebbe di un primo passo importante e concreto – è il commento del presidente CCIAA Riccardo Breda, che da tempo sollecita in prima linea la realizzazione dell’opera insieme al Tavolo per lo sviluppo delle province di Grosseto e Livorno – e se a questo si accompagna il definitivo passaggio di competenze Sat – Anas potrebbe voler dire poter partire immediatamente con i lavori di messa in sicurezza. Che finalmente il Ministero preveda risorse adeguate per realizzare quest’opera così vitale per il nostro sistema economico e per la vita dei cittadini è senz’altro una notizia molto positiva, attendiamo ora però il chiarimento della questione sulle competenze e il via ai lavori”

