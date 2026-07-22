Home

Cronaca

Riccardo Cioni, la leggenda continua: vinili, grandi ospiti e un’annunciata anteprima mondiale

Cronaca

22 Luglio 2026

Riccardo Cioni, la leggenda continua: vinili, grandi ospiti e un’annunciata anteprima mondiale

Livorno 22 luglio 2026 Riccardo Cioni, la leggenda continua: vinili, grandi ospiti e un’annunciata anteprima mondiale

Sabato 1° agosto la sesta edizione del “Dee Jay Full Time”. Sul palco grandi protagonisti della console, Roberto Onofri e Niky DJ. Gli organizzatori annunciano anche una sorpresa assoluta che sarà svelata durante la serata.

La musica che ha fatto ballare intere generazioni torna protagonista a Effetto Venezia. Sabato 1° agosto, dalle ore 22 alla Fortezza Nuova, andrà in scena il 6° Memorial Riccardo Cioni – Dee Jay Full Time, appuntamento ormai diventato una delle serate simbolo dell’estate livornese.

A cinque anni e mezzo dalla scomparsa di Riccardo Cioni, storico deejay, conduttore radiofonico e autentico punto di riferimento della musica dance italiana, il Memorial si conferma molto più di un semplice omaggio. Sarà una festa dedicata alla sua straordinaria eredità artistica, capace ancora oggi di coinvolgere pubblici di ogni età.

Riccardo Cioni aveva un talento riconosciuto da tutti: trasformare la musica in emozione. Una capacità che continua a vivere grazie alla DJFT Family, il gruppo di professionisti che negli anni ha raccolto il suo insegnamento e continua a portare avanti la filosofia del Dee Jay Full Time, fatta di cultura musicale, ricerca e soprattutto dell’inconfondibile suono del vinile.

Anche quest’anno, infatti, tutti gli artisti si esibiranno esclusivamente utilizzando dischi in vinile, nel pieno rispetto dello stile che ha reso celebre Riccardo Cioni e che ancora oggi rappresenta un punto di riferimento per tanti appassionati.

Il Memorial non guarda al passato con nostalgia, ma celebra una musica che continua a essere sorprendentemente attuale. I grandi successi degli anni Settanta e Ottanta, selezionati da Riccardo nel corso della sua carriera, sono ancora oggi capaci di riempire le piste da ballo e unire generazioni diverse, confermando la sua straordinaria capacità di anticipare i tempi.

Tra i momenti più emozionanti della serata ci sarà nuovamente la presenza di Niky DJ, definito dagli organizzatori il “miracolo di Riccardo”: un esempio di determinazione e passione che, superando ogni limite imposto dalla disabilità, è riuscito a realizzare il sogno di diventare deejay.

Ospite speciale e presentatore dell’evento sarà invece Roberto Onofri, allievo di Riccardo Cioni e vincitore del prestigioso Pickup d’Oro negli Stati Uniti. La sua partecipazione rappresenta la testimonianza concreta dell’eredità professionale e umana lasciata dal Dee Jay Full Time a chi ha avuto la fortuna di crescere al suo fianco.

La manifestazione manterrà anche la tradizionale attenzione alla solidarietà, altro valore che ha sempre accompagnato il percorso umano di Riccardo Cioni, trasformando il Memorial in una serata dove musica, amicizia e condivisione si fondono in un unico grande evento.

L’edizione 2026 sarà inoltre arricchita da una anteprima mondiale assoluta. Gli organizzatori, pur mantenendo il massimo riserbo sull’identità del protagonista, assicurano che si tratterà di uno dei momenti più sorprendenti e significativi nella storia del Memorial, destinato a suscitare grande interesse tra gli appassionati di musica e del mondo del deejaying.

A rendere ancora più importante l’appuntamento sarà il patrocinio di Rai Radio2, che seguirà la manifestazione con collegamenti, interviste agli ospiti e approfondimenti dedicati alla serata.

L’ingresso sarà gratuito.

Perché Riccardo Cioni continua a vivere ogni volta che un disco inizia a girare su un piatto, ogni volta che una pista si riempie e ogni volta che la musica riesce ancora ad accendere un’emozione.