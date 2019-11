Home

Riccardo Zanelli e Gaia Giovannoni qualificati ai Campionati Italiani Giovanili

27 novembre 2019

Domenica scorsa, nel teatro di gara della piscina La Bastia di Livorno, grosso successo per i tesserati Sport Management nelle prime prove di qualifiche invernali di categoria

Livorno, 27 novembre 2019 – Sono andati in archivio con buone soddisfazioni per i nuotatori degli impianti Sport Management della Toscana le prime prove di qualifiche invernali di categoria, manifestazione che si è disputata presso l’impianto La Bastia di Livorno (struttura gestita da Officine dello Sport e Sport Management) nello scorso weekend.

Tra i tesserati come Sport Management Pallanuoto arriva il pass di qualificazione ai Campionati Italiani Giovanili di Riccione per Riccardo Zanelli che nella Categoria Ragazzi centra il pass per i 50 stile libero fermando il cronometro a 24”20 e nei 100 farfalla con 57”69. Tra i tesserati Sport Management Nuoto Livorno invece a strappare gli applausi del caso è Gaia Giovannoni che nella Categoria Cadetti nuota i 50 stile libero in 26”31 e i 100 stile libero in 57”36, tempi che valgono in entrambe i casi un biglietto per i Campionati Italiani Giovanili di Riccione. Entrambe gli atleti sono seguiti dal tecnico Massimo Melani molto soddisfatto, a fine gara, della prova dei suoi ragazzi.

Sempre il centro natatorio La Bastia di Livorno sarà teatro nel weekend di un altro importante appuntamento visto che nella piscina gestita da Officina dello Sport e Sport Management si disputerà nei giorni del 30 novembre e del 1° dicembre il Campionato Assoluto Regionale Invernale della Toscana.