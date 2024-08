Home

14 Agosto 2024

Livorno 14 agosto 2024 – Ricci di Mare scomparsi alla Meloria? Allarme tra gli appassionati del mare

Le secche della Meloria, un’area marina protetta al largo di Livorno, sono conosciute per la loro ricca biodiversità e il delicato equilibrio degli ecosistemi marini. Tuttavia, recenti segnalazioni hanno sollevato preoccupazioni tra i frequentatori abituali della zona; i ricci di mare, un tempo abbondanti, sembrano essere quasi completamente scomparsi dai bassifondali.

Il riccio di mare svolge un ruolo cruciale nel mantenimento dell’equilibrio ecologico dei fondali marini. Si nutre prevalentemente di alghe e agisce come un regolatore naturale della loro crescita.

Un calo nella popolazione dei ricci può portare a un’eccessiva proliferazione di alghe, alterando l’ecosistema marino. D’altra parte, una loro sovrappopolazione potrebbe causare la scomparsa della vegetazione marina, portando a una riduzione della biodiversità.

Le cause di questa preoccupante scomparsa (o drastica diminuzione della popolazione) non sono ancora del tutto chiare. Diversi fattori potrebbero essere in gioco.

Il cambiamento climatico e l’aumento della temperatura dell’acqua marina sono tra i principali sospettati.

Alcuni frequentatori abituali della Meloria, hanno rilevato temperature dell’acqua elevate, fino a 30 gradi (solitamente sono intorno ai 26 gradi), che potrebbero aver influenzato negativamente la popolazione dei ricci.

Oltre al cambiamento climatico, l’acidificazione degli oceani sta mettendo a rischio la sopravvivenza dei ricci di mare. L’aumento di CO2 atmosferica, assorbita dagli oceani, porta a una diminuzione del pH dell’acqua. Questo fenomeno danneggia le strutture calcificate che costituiscono lo scheletro e l’apparato boccale dei ricci rendendoli più vulnerabili ai predatori oltre a ridurre la loro capacità di nutrirsi, contribuendo ulteriormente al declino della loro popolazione.

Le segnalazioni degli appassionati del mare e quelle su LivornoMare hanno acceso i riflettori su questa possibile crisi ecologica. La situazione richiede un monitoraggio attento e, se necessario, interventi per proteggere una specie fondamentale per l’equilibrio degli ecosistemi marini delle secche della Meloria.

La scomparsa dei ricci di mare potrebbe essere un segnale di un problema più ampio che minaccia la salute dei nostri mari. È fondamentale che le autorità competenti prendano atto di queste segnalazioni e agiscano prontamente per salvaguardare il fragile ecosistema marino della Meloria.

