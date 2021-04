Home

18 Aprile 2021

Ricerca di eventuali residuati bellici in zona viale Caprera. Le modifiche alla viabilità

Da domani, lunedì 19 aprile, lavori in zona viale Caprera, le modifiche alla viabilità

Livorno, 18 aprile 2021

Partono domani, lunedì 19 aprile, l’intervento in zona viale Caprera che comporterà temporanee modifiche alla viabilità.

L’intervento riguarda l’esecuzione di un’indagine mediante rilievi nel sottosuolo (non invasivi); per escludere la presenza di residuati bellici nella zona intorno al ponte sul viale Caprera.

La bonifica è propedeutica all’avvio dei lavori per la completa riapertura del canale; che passerà al di sotto del tratto di via della Venezia che incrocia viale Caprera.

L’esecuzione dei rilievi richiederà due-tre giorni.

Per consentirne l’esecuzione in condizioni di sicurezza, da lunedì 19 a mercoledì 21 aprile, in orario di cantiere (8-17), sarà in vigore il senso unico di marcia nel tratto di piazza del Luogo Pio che va da via della Venezia/viale Caprera a via della Cinta Esterna (direzione viale Caprera – via della Cinta Esterna) con limite di velocità di 30 km/h;

· divieto di sosta con rimozione forzata in piazza del Luogo Pio nei due tratti adiacenti al fosso di viale Caprera, con abrogazione degli spazi di sosta per i veicoli al servizio delle persone disabili, che saranno spostati nelle immediate vicinanze.

Dopo le ore 17 sarà ripristinata la viabilità originaria.

