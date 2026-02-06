Home

6 Febbraio 2026

Livorno 6 febbraio 2026 Ricerca di spazi per attività sociali, Associazioni scrivono a Raspanti

La lettera aperta delle associazioni rivolta all’assessore al sociale Andrea Raspanti del Comune

del Comune di Livorno:

“Buongiorno,

siamo a richiedere il Suo supporto per risolvere una problematica che si

manifesta a Livorno da molto tempo.

Le associazioni e realtà collettive firmatarie di questa richiesta condividono

un impegno costante volto a fornire alla cittadinanza elementi di conoscenza e di

riflessione in merito a vari ambiti di interesse.

Come a Lei sicuramente noto, le tematiche che affrontiamo

continuativamente sono vaste e approfondite, comprendendo aspetti di ordine

sia internazionale (la solidarietà con i popoli in lotta contro i regimi totalitari, in

Palestina e in altre parti del mondo, la deriva bellicista europea ecc.) che

strettamente collegati alla vivibilità della nostra città (consumo di suolo,

inquinamento, utilizzo dei beni comuni, urbanistica, diritti dell’abitare, sanità,

impoverimento economico, sociale e culturale, rischi e fragilità occupazionale

ecc.).

Si tratta di un’azione di sensibilizzazione che riteniamo preziosa per la città

tutta, ma che richiede strumenti ulteriori rispetto a quelli attualmente a nostra

disposizione. A cominciare da spazi fisici adeguati dove ospitare incontri,

assemblee aperte, presentazioni, proiezioni, spettacoli/performance/concerti, e

quant’altro possa servire a garantire una partecipazione reale e alternativa

rispetto al limitato e limitante confronto virtuale tramite gli strumenti digitali.

Ciascuna delle nostre realtà incontra sistematicamente grandi difficoltà a

servirsi degli spazi esistenti in questa città. Troppo spesso siamo costretti a

ricorrere ad ambienti e circoli privati, di regola angusti e in ogni caso da richiedere

di volta in volta, incontrando ostacoli sia in termini di disponibilità che di oneri

economici (come a Lei noto, le risorse delle nostre organizzazioni derivano

unicamente dalla contribuzione dei soci e dei volontari).

Da troppo tempo si è parlato della creazione di un Urban Center, mai

realizzato, né, ci risulta, programmato in tempi ragionevoli. Questa esigenza di

partecipazione fisica emerge continuamente anche da parte dei cittadini e delle

cittadine che riescono a intervenire alle nostre iniziative.

Abbiamo sempre più la necessità di disporre di un ambiente in modalità

stabile e indipendente, in modo da poter dare continuità alle tante iniziative che

abbiamo intenzione di realizzare, anche avuto conto del probabile aggravamento

delle situazioni sociali ed ambientali a livello internazionale e locale.

Il Comune di Livorno (e quindi tutti e tutte noi residenti) è proprietario di una

serie considerevole di asset immobiliari, come da database recentemente messi

a disposizione. In questo contesto si colloca la recentissima richiesta da parte

dell’Amministrazione di ricevere manifestazioni di interesse (da formulare entro

il 16 febbraio) per l’acquisto o la locazione/valorizzazione di beni immobili di sua

proprietà.

Riteniamo che tale iniziativa possa rappresentare un’occasione

importante, a condizione che sia inserita in una visione complessiva di

valorizzazione del patrimonio pubblico orientata prioritariamente alla funzione

sociale e culturale degli immobili e al rafforzamento delle comunità locali.

Riteniamo inoltre che ogni processo di valorizzazione del patrimonio

pubblico non possa essere letto in termini di attrazione di capitali economici o di

produttività commerciale, ma debba fondarsi sul capitale umano e sociale dei

territori. Associazioni, reti informali e cittadinanza attiva rappresentano una

risorsa imprescindibile affinché tali spazi diventino luoghi vivi, inclusivi e capaci

di generare partecipazione, confronto e coesione sociale nel tempo.

In assenza di un reale coinvolgimento delle comunità locali, gli immobili

rischiano di rimanere meri contenitori, privi di quella funzione pubblica che ne

giustifica il mantenimento nella piena disponibilità collettiva.

Alla luce della progressiva riduzione di spazi non commerciali destinati

all’incontro, al confronto e alla vita sociale, e del contesto nazionale e globale

particolarmente complesso e allarmante, crediamo sia necessario incentivare la

partecipazione, l’aggregazione, la costruzione di legami e di spazi di riflessione.

Per queste ragioni ci interroghiamo sull’opportunità di destinare parte del

patrimonio immobiliare pubblico a usi collettivi e sociali: luoghi di incontro e

confronto aperti ai quartieri, case di rione, spazi per attività culturali, sociali e di

cittadinanza attiva.

In questa prospettiva, prima di procedere alla dismissione o all’alienazione

di tali beni, appare fondamentale aprire un confronto sul loro possibile utilizzo

pubblico, orientato a restituirli alla comunità attraverso modalità di accesso

realmente inclusive, anche mediante forme di fruizione gratuita o a canone

sociale.

Per tali ragioni, e considerata la natura collettiva delle realtà firmatarie, Le

chiediamo un incontro per approfondire il tema e valutare insieme possibili

percorsi che consentano di rispondere in modo strutturale e condiviso ai bisogni

sociali e culturali della città.

Siamo certi della Sua sensibilità, sia per la carica che ricopre, sia in

relazione all’art. 2 della Costituzione, secondo il quale “La Repubblica riconosce

e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni

sociali ove si svolge la sua personalità”.

Restando in attesa di un Suo cortese e tempestivo riscontro, ringraziamo

anticipatamente della collaborazione e porgiamo i migliori saluti.

Associazione Culturale Livorno Palestina

Associazione Livorno Porto Pulito

Associazione MO-WAN

Associazione Vedette per l’Ambiente

Associazione Vivi Centro Livorno

Comitato Alluvionati Livorno

Comitato ATTAC Livorno

Comitato Pontino S. Marco

Osservatorio Trasformazioni Urbane