29 Maggio 2024

Ricerca e cattura di un 31enne condannato a tre anni, i carabinieri lo portano a Le Sughere

Guasticce (Collesalvetti, Livorno) 29 maggio 2024 – Ricerca e cattura di un 31enne condannato a tre anni, i carabinieri lo portano a Le Sughere

I Carabinieri del Comando Stazione di Stagno hanno rintracciato e tratto in arresto un uomo di 31 anni residente nella zona di Guasticce.

L’attività di ricerca e cattura eseguita dai militari scaturisce dall’emissione di un provvedimento di esecuzione di pena a carico dell’uomo a seguito di condanna a circa tre anni emessa dal Tribunale di Torino che lo ha ritenuto responsabile dei rati di furto continuato e atti persecutori commessi rispettivamente; il primo a Collesalvetti nel corso del 2013 e il secondo a Grugliasco in provincia di Torino nell’arco temporale compreso fra gennaio e marzo del 2018.

Durante le fasi della cattura, attivate dai carabinieri in aderenza alle disposizioni dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Torino, il fermato ha tentato di opporsi e darsi alla fuga; nel fare questo avrebbe anche proferito alcune espressioni minacciose e ingiuriose nei confronti degli operanti. Anche a bordo del mezzo dell’Arma nell’arco della traduzione avrebbe danneggiato alcune parti dei sedili posteriori. Terminate tutte le attività di rito che sono previste per l’esecuzione di questo tipo di provvedimenti restrittivi, il predetto è stato anche denunciato a piede libero all’AG di Livorno competente per resistenza e danneggiamento aggravato. Infine tradotto al carcere Le Sughere di Livorno a disposizione del Giudice.