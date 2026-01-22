Home

Ricercato internazionale arrestato tra Livorno e Pisa: coordinava crimini dalla Toscana mentre chiedeva asilo politico

22 Gennaio 2026

Era ricercato dalle autorità turche per gravi reati, ma si trovava in Italia come richiedente asilo politico. Un cittadino turco di 31 anni è stato arrestato nei giorni scorsi al termine di un’operazione congiunta condotta dalla Polizia di Stato di Livorno e dai Carabinieri del Comando Provinciale.

L’uomo era destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dalla Corte d’Appello di Firenze, su richiesta del Ministro della Giustizia, in esecuzione di un mandato internazionale. In Turchia è accusato di una serie di delitti particolarmente gravi, tra cui associazione per delinquere finalizzata alla commissione di crimini, rapina aggravata e danneggiamenti, reati per i quali il codice penale turco prevede una pena massima fino a 15 anni di carcere.

L’arresto è avvenuto venerdì scorso al termine di una complessa attività investigativa coordinata dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Livorno e dalla Squadra Mobile della Questura, supportata a livello internazionale dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale. Fondamentale anche il contributo dell’Ufficio dell’Esperto per la Sicurezza in Turchia e delle autorità investigative di Ankara.

Dalle indagini è emerso un quadro particolarmente allarmante: nonostante fosse formalmente richiedente asilo politico in Italia, con pratica seguita dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Livorno, il 31enne avrebbe continuato a dirigere, coordinare e incitare attività criminali di rilevante entità nel suo Paese d’origine. Secondo gli inquirenti, lo avrebbe fatto sfruttando diversi canali di comunicazione e una rete di intermediari, operando di fatto dal territorio italiano.

Le ricerche, estese a tutta la provincia di Livorno e oltre, hanno permesso di localizzare l’uomo all’interno di un Bed & Breakfast nella zona di Pisa, dove alloggiava insieme a un connazionale. Una volta accertata con certezza la sua identità, è scattato il blitz congiunto che ha portato alla cattura senza possibilità di fuga.

Al termine delle procedure di rito, il cittadino turco è stato trasferito alla Casa Circondariale di Pisa, dove resta a disposizione della Corte d’Appello di Firenze, chiamata ora a decidere sull’estradizione verso la Turchia.