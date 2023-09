Home

Ricettazione, denunciato 75enne, aveva bici elettrica da 3500 euro rubata ad una turista

5 Settembre 2023

San Vincenzo (Livorno) 5 settembre 2023 – Ricettazione, denunciato 75enne, aveva bici elettrica da 3500 euro rubata ad una turista

I Carabinieri della Stazione di Suvereto, al termine di accertamenti scaturiti dalla richiesta di intervento di una turista 45enne tedesca, hanno denunciato in stato di libertà all’AG di Livorno un 75enne di Venturina Terme. L’uomo è gravemente indiziato di ricettazione della bicicletta elettrica di proprietà della donna.

La turista il 30 agosto si trovava a San Vincenzo il 30 quando si è accorta che qualcuno le aveva sottratto una e-bike, del valore di 3. 500 euro, lasciata momentaneamente in sosta.

Dopo le prime vane ricerche complicate dall’inefficienza del localizzatore in dotazione al velocipede, si è rivolta ai Carabinieri di Suvereto per sporgere denuncia.

Il giorno successivo al furto, anche grazie ad intermittenti segnali del gps, i carabinieri sono riusciti a individuare la e-bike nei pressi dell’abitazione del 75enne.

L’anziano non è stato in grado di fornire un motivo valido a giustificazione del possesso di quella bicicletta oggetto di furto. Per questo motivo è stato denunciato per ricettazione. La e-bike è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria.

