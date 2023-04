Home

Ricettazione di uno scooter e di oggettistica, denunciato un 42enne

25 Aprile 2023

Bibbona (Livorno) 25 aprile 2023

I Carabinieri della Stazione di Bibbona hanno denunciato in stato di libertà un muratore 42enne del posto poiché gravemente indiziato del reato di ricettazione in quanto trovato in possesso di un ciclomotore e di altra merce provento di furto.

Durante un servizio perlustrativo, una pattuglia di militari ha notato, all’interno del cortile dell’abitazione del muratore, a loro noto per altri precedenti di polizia, un ciclomotore. Dal controllo della targa è emerso che il proprietario del mezzo, un 70enne di Cecina, ne aveva denunciato il furto il giorno prima.

Una successiva perquisizione dell’auto in uso al muratore e della sua abitazione ha consentito ai militari di rinvenire svariati oggetti (tra cui un orologio da parete, alcune suppellettili, un quadro) provento di furto perpetrato presso un’abitazione estiva nei gironi scorsi.

Il motorino e l’ulteriore refurtiva recuperata e restituita ai legittimi proprietari e per il muratore è scattata la denuncia alla Procura labronica

